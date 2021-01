I fan di Giulia Salemi sbugiardano Guendalina Tavassi: il video “incriminato”

I fan di Giulia Salemi hanno pubblicato un video, risalente a prima della partecipazione di lei al Grande Fratello Vip, che mostra come sono andate realmente le cose tra lei e Guendalina Tavassi.

Giulia Salemi, durante il corso di questa esperienza al GF Vip, è stata travolta dalle polemiche. Ogni occasione possibile è diventata buona per attaccarla e andarle contro, ma la bella modella persiana può sempre contare sull’affetto dei suoi fan che mai hanno smesso di sostenerlo durante e dopo questo percorso nella casa più spiata d’Italia.

N’è un esempio quello che è successo nelle scorse ore, quando Guendalina Tavassi l’ha accusata di essere una persona arrivista, pronta a scavalcare gli altri per il proprio tornaconto. Che cosa è successo? Guendalina, ai microfoni di Casa Chi , ha raccontato un retroscena avvenuto in diretta su Rai 1 in cui dietro le quinte Paola Perego le avrebbe chiesto di salutare il pubblico una volta tornate in onda ed annunciare che lei ci sarebbe stata anche settimana prossima. In quanto le avrebbe fatto piacere averla con lei.

Fin qui non c’è assolutamente nulla di male, anzi. La Tavassi però ha aggiunto che una volta tornate in onda, Giulia Salemi si sia intromessa rubandole il posto annunciando lei l’appuntamento previsto per la prossima settimana, autoinvitandosi al programma. Paola Perego, secondo quanto raccontato da Guendalina, non avrebbe fatto nulla per evitare inutili battibecchi durante il corso della puntata.

I fan della bella modella persiana non hanno affatto gradito questo racconto e hanno scavato in rete fino a trovare il video di quel momento e colpo di scena: non è andata come ha raccontato Guendalina Tavassi.

Guendalina Tavassi ha mentito su Giulia Salemi? Il video svela la verità

Guendalina Tavassi non ha propriamente raccontato la verità dei fatti. Probabilmente non perché volesse infangare Giulia ma perché essendo passato un po’ di tempo, probabilmente ricordava una versione un po’ diversa dei fatti, ma niente paura perché ci pensa il video di quel momento a svelare come sono andate realmente le cose.

Nella clip in questione, che trovate in fondo all’articolo, si vede Paola Perego chiedere alle sue due ospiti di salutare il pubblico, ma Guendalina è impegnata ad usare il telefono e per questo motivo la conduttrice si rivolge esclusivamente a Giulia. La Salemi annuncia l’appuntamento per la prossima settimana, affermando che ad aspettare il pubblico ci sarà Paola, ma non sa se ci sarà lei. A quel punto interviene la Perego che la rassicura che visto che sta dando lei l’annuncio ai telespettatori, ci sarà sicuramente anche durante il prossimo appuntamento.

Insomma, Giulia Salemi non ha scavalcato nessuno. Paola Perego avrebbe voluto entrambe ad annunciare la chiusura del programma, ma Guendalina era impegnata con il cellulare e si è persa il suo momento, ma Giulia non ha assolutamente scavalcato o calpestato nessuno per accaparrarsi un’inquadratura in più.

I fan della Salemi, che ha fatto una confessione a Stefania Orlando, non hanno preso bene le dichiarazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello, accusandola di essersi approfittata dalla partecipazione della loro beniamina al reality per poter fare un’altra ospitata sul piccolo schermo e probabilmente per un eventuale confronto durante la diretta di lunedì sera. Sarà realmente così o Guendalina si è limitata a riportare un ricordo un po’ distorto di quanto accaduto?

Il video incriminato di cui parla Guendalina a CasaChi, dove Giulia Salemi dà appuntamento a sabato prossimo con Paola e Guendalina ha una faccia sto morendo 😂😂😂😂 #tzvip #gfvip #sovip pic.twitter.com/8IhtkH0J2p — Diabolik 🐍 (@Gia_Uss90) January 21, 2021

Almeno per il momento l’opinionista di Barbara d’Urso non ha ancora replicato di fronte al video pubblicato in rete dai fan che ritrae quel momento, ma una cosa è certa: l’espressione sul suo viso mentre Giulia annuncia la chiusura del programma di Paola Perego è qualcosa di epico.