Giulia Salemi spiazza Stefania Orlando: “Ho voglia di baciarti” – VIDEO

Giulia Salemi ha spiazzato Stefania Orlando al Grande Fratello Vip confidandole di trovarla molto attraente e di volerla baciare. Pierpaolo deve correre ai ripari?

Giulia Salemi, nonostante sia entrata in un secondo momento e per la seconda volta nella casa del GF Vip, non è di certo passata inosservata. Non solo per la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, che ha appassionato milioni di telespettatori, ma anche grazie alla sua simpatia e schiettezza. Giulia, nel bene o nel male, dice sempre ciò che pensa, mantenendo sempre il massimo dell’educazione e del rispetto verso il suo interlocutore.

Nelle scorse ore, tra l’altro, non è passata inosservata nemmeno la sua inaspettata confessione a Stefania Orlando, che è rimasta spiazzata nel sentirsi dire certe parole da parte sua. Che cosa le ha detto? Giulia, con il sorriso sulle labbra, le ha confidato di trovarla molto bella e di provare il desiderio di volerla baciare. Stefania ha accolto divertita la sua confessione, affermando che dopo di tutto la Salemi, che è rimasta spiazzata dalla regia, è semplicemente una ragazza affettuosa e nulla di più, nonostante c’è chi già ha iniziato a sognare un ipotetico flirt tra le due.

Giulia Salemi vuole baciare Stefania Orlando e il momento, che potete vedere in fondo all’articolo in questione, ha divertito e non poco il pubblico della rete.

Stefania Orlando “consola” Giulia Salemi: “E’ molto affettuosa”

Stefania Orlando, tra l’altro, in un primo momento, non si aspettava una confessione del genere da parte della fidanzata di Pierpaolo Pretelli, in quanto non faceva altro che ripeterle quanto lei fosse bella e di avere strani pensieri su di lei.

“Ma strani in che senso?” ha chiesto la conduttrice, che è stata attaccata dal suo ex marito Andrea Roncato. “Mi piace guardarti, sei molto bella” ha risposto Giulia. “Mi viene voglia di baciarti“ ha aggiunto ridendo. “Ah, grazie” ha prontamente replicato la Orlando. “Ma come devo fare con questa ragazza?” ha poi chiesto in maniera retorica a Maria Teresa Ruta. “Non lo so” ha risposto lei. “Diciamo che è molto affettuosa” ha concluso per poi abbandonarsi ad un tenero abbraccio che nulla a che vedere con qualcosa di malizioso o altro.

Stefania Orlando e Giulia Salemi, come anticipato, hanno fatto sognare i fan con questa simpatica scena. Infatti c’è chi sogna che possa sbocciare l’amore tra le due. Cosa altamente improbabile visto che una è felicemente sposata, mentre l’altra è molto presa da Pierpaolo Pretelli.

Giulia vorrebbe baciare Stefania#GFVIP pic.twitter.com/kMDTWpRmwx — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 21, 2021

Giulia e Stefania, nonostante ciò, sono diventate virali sul web. In quanto al popolo della rete ha divertito e non poco la reazione completamente spiazzata della conduttrice e il suo “In che senso pensieri strani?“ ha fatto rapidamente il giro del web e non sono mancati i meme e le gif ispirate a quel momento. Le due concorrenti, grazie alla loro spontaneità, sono riuscite ancora una volta a conquistare il cuore del pubblico da casa che con affetto segue le loro avventure nel reality show di Alfonso Signorini.