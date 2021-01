GF Vip, pubblico indignato: la frase della regia su Tommaso Zorzi scatena il web

La regia del GF Vip ha pronunciato, non rendendosi conto di avere il microfono aperto, una frase su Tommaso Zorzi che ha fatto infuriare i fan che hanno nuovamente protestato sul web.

Il GF Vip è finito di nuovo al centro della polemica. Che cosa è successo? La regia, uno degli addetti ai lavori per essere precisi e non tutto il team, non rendendosi conto di avere il microfono acceso ha ricordato ai propri colleghi di non fare un determinato gesto nei confronti del concorrente Tommaso Zorzi. Che cosa ha detto di preciso?

La persona in questione, potete trovare il video in fondo all’articolo, ricorda ai propri colleghi di far evitare qualsiasi contatto con l’esterno con il concorrente. A rendersi conto della frase pronunciata non è stato soltanto il pubblico del piccolo schermo, ma anche alcuni dei concorrenti. In particolare Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che di recente ha spiazzato i fan di Dayane Mello, che hanno prontamente chiesto alla regia che cosa mai volessero dire con quanto detto. Ovviamente dall’altra parte non c’è stata alcuna risposta. Cosa che ha insospettito ancora di più, e non poco, tutti i concorrenti.

Come anticipato, però, la frase è stata sentita anche dagli utenti della rete a cui la frase su Tommaso Zorzi non è piaciuta, facendo scoppiare l’ennesima polemica al GF Vip in quanto sono convinti che quella frase abbia uno specifico significato.

Pierpaolo e Giulia Salemi imbarazzati dalla regia del GF Vip – VIDEO

Come anticipato, gli unici a percepire la voce della regia, sono stati Pierpaolo e Giulia che profondamente imbarazzati da quanto è successo hanno prontamente chiesto maggiori spiegazioni agli addetti ai lavori ma quest’ultimo hanno fatto finta di niente, ignorando la loro richiesta di avere maggiore chiarezza su quanto pronunciato nei confronti di Tommaso Zorzi.

“Ragazzi” ha esordito la regia poco prima. “Vi ricordo che dobbiamo evitare i contatti, anche esterni, con Tommaso” conclude così la frase che ha fatto infuriare i fan dell’influencer, che fino a qualche minuto fa erano al settimo cielo all’idea di poterlo vedere nel nuovo progetto con Stefania Orlando.

Il pubblico della rete, come vi abbiamo anticipato poco fa, ha dato un significato ben preciso su quanto la regia si è fatta scappare. Sospettando che gli autori vogliano evitare qualsiasi possibile contatto con Zorzi, che durante gli scorsi giorni ha manifestato un certo malessere nel sapere che il programma si prolungherà ancora, in quanto i membri della sua famiglia potrebbero assecondare la sua richiesta di abbandonare il reality show di canale 5 senza arrivare alla finale, perdendo così non solo un validissimo concorrente ma anche una buona fetta di ascolti. In quanto non è di certo un mistero che molti telespettatori seguono il Grande Fratello Vip soltanto per lui.

Il pubblico ci ha visto lungo sulla regia del GF Vip oppure hanno mal interpretato le loro parole, considerando che il pubblico del piccolo schermo spesso e volentieri si avvicina fuori la casa più spiata d’Italia per comunicare con i concorrenti?