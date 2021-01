Dayane Mello sta male: la reazione di Giulia Salemi spiazza

Dayane Mello sta male dopo il prolungamento del Grande Fratello Vip: la reazione di Giulia Salemi fa infuriare i fan sui social.

Giulia Salemi nella bufera e nel mirino dei fan di Dayane Mello che non hanno gradito la sua reazione di fronte al malumore della modella brasiliana. Il prolungamento del Grande Fratello Vip ha causato un crollo in tutti i concorrenti.

Dayane, infatti, non vede l’ora di rivedere sua figlia, la piccola Sofia che sperava di riabbraciare il prima possibile. Tuttavia, la Mello che è al televoto per conquistare un posto in finale sfidando Adua Del Vesco, Giulia Salemi e Stefania Orlando, nelle scorse ore, è crollata e la reazione di Giulia Salemi ha scatenato la dura reazione degli utenti del web.

Dayane Mello sta male: i fan si scagliano contro Giulia Salemi

Dayane Mello è sempre più giù di morale. La modella brasiliana sente la mancanza di sua figlia Sofia e, nelle scorse ore, ha trascorso tutto il tempo a letto. Samantha De Grenet, Adua Del Vesco e Carlotta Dell’Isola le sono state vicine mentre la reazione di Giulia Salemi non è piaciuta ai fans della modella brasiliana. “Sono 6 mesi che non vedo la figlia, ne ho persi altri 2 in lockdown. Non la vedo da 8 mesi!”, ha detto in lacrime la Mello.

“Devi pensare che tutto questo lo stai facendo per lei. Quando uscirai starei con lei tutto il giorno”, ha provato a consolarla Samantha.

Giulia, vedendo Dayane a letto, le ha chiesto: “Come stai?”. “Male”, ha risposto la Mello. La Salemi che sta vivendo la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, ha minimizzato il tutto. «Dayane è immobile nel letto, dorme da stamattina», ha detto Stefania Orlando. «Se dorme tanto vuol dire che sta bene, beata lei…» è stata la risposta di Giulia Salemi che ha scatenato la rabbia dei fan della modella brasiliana.

Dayane Mello ha poi ritrovato il sorriso dopo aver sentito la voce della sua bambina al telefono. Al settimo cielo, la modella brasiliana è pronta a vivere serenamente il resto dell’avventura nella casa del Grande Fratello Vip.