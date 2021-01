Belen Rodriguez e Antonino genitori: come ha reagito Stefano De Martino

Belen Rodriguez, secondo recenti indiscrezioni, starebbe per diventare di nuovo mamma, ma come ha reagito Stefano De Martino di fronte a questa presunta gravidanza con Antonino Spinalbese?

Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Nelle ultime settimane, infatti, non si fa che parlare della sua possibile nuova gravidanza con l’hairstylist Antonino Spinalbese. La bella modella argentina, almeno per il momento, non ha ancora commentato il gossip che la riguarda, preferendo glissare su tale argomento, concentrandosi su altri aspetti della sua vita e sui vari progetti lavorativi.

Il settimanale Oggi ha confermato la seconda gravidanza, rivelando anche che il nuovo genito dovrebbe venire alla luce durante il periodo estivo. In molti però, oltre a sapere se tale notizia corrisponde alla verità o meno dei fatti, sono curiosi di conoscere anche qual è stata la reazione di Stefano De Martino, ex marito della showgirl, di fronte a tale gossip che vedrebbero suo figlio diventare un fratello maggiore.

Sempre il settimanale, come riportato dal portale Gossip e Tv, ha riportato che il conduttore partenopeo non avrebbe reagito affatto bene e ci sarebbero due precise motivazioni che non lo renderebbero felice di quello che sta accadendo in queste settimane.

Stefano De Martino: la sua reazione alla gravidanza di Belen Rodriguez

Stefano De Martino, secondo quanto riportato dal settimanale, non avrebbe reagito bene di fronte alla seconda gravidanza di Belen e si suppongono ben due motivazioni per la sua non felicità. Quali?

Secondo quanto riporta il portale citato poco fa, il bel conduttore partenopeo troverebbe l’unione della Rodriguez con Antonino Spinalbese nata un po’ troppo di recente, i due non si conoscono nemmeno da un anno, per mettere su famiglia e regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Mentre altri fonti lo vedrebbero triste del lieto evento perché segnerebbe la rottura definitiva tra lui e la showgirl, che di recente ha postato una foto che mostra un pancino sospetto.

Ovviamente quanto riportato sono indiscrezioni e non è detto che De Martino abbia realmente reagito così di fronte a tale notizia, visto che non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte sua. Così come non ce ne sono da parte di Belen Rodriguez.

L’unica notizia è che la rottura, la seconda, tra Belen e Stefano è definitiva e non c’è alcuna possibilità che i due possano ritornare insieme.