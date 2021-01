Belen Rodriguez incinta: la foto del pancino sospetto

Belen Rodriguez incinta del fidanzato Antonino Spinalbese: su Instagram spunta la foto di un pancino sospesso, parola dei fan.

Da settimane si rincorrono voci sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez. La showgirl argentina che non ha mai nascosto il proprio amore per i bambini ed è super innamorata del figlio Santiago, non ha mai nascosto il sogno di voler diventare mamma per la seconda volta.

Un sogno che potrebbe realizzare insieme all’attuale fidanzato Antonino Spinalbese con cui ha ritrovato la serenità e dal quale aspetterebbe un bambino. I rumors sono tanti, ma Belen, per il momento, non si è ancora pronunciata. Nelle scorse ore, però, ha pubblicato una foto dove, secondo il parere dei fans, sfoggerebbe un pancino sospetto.

Belen Rodriguez incinta: i fan notano il pancino sospetto in una foto

Belen Rodriguez è incinta oppure no? Una domanda che si pongono tutti i fans della showgirl argentina che, felice di vederla serena e innamorata accanto ad Antonino Spinalbese, sognano per lei l’arrivo del secondo figlio. Finora, però, la conferma della seconda gravidanza di Belen non è ancora arrivata anche se, nelle scorse ore, sotto una foto pubblicata dalla showgirl argentina sui social, i fan si sono scatenati con i commenti sottolineando la presenza di un pancino sospetto.

“Io vedo un leggero leggero pancino……e lo spero tanto. E poi Santi impazzirebbe di felicità!!!“, ha scritto Guendalina Canessa. “Meravigliosa!!!! Si vede il pancino“, scrive una fan. E ancora: “In un po’ di pancina la vedo”, “Qualche mese fa avevo sognato che avevi avuto una bambina e che l’avevi chiamata Cristina. Ti auguro il meglio”.



I fan, dunque, vorrebbero vedere nuovamente Belen in dolce attesa. La nascita di Santiago ha cambiato totalmente la vita della showgirl che, sicuramente, sarebbe felicissima di diventare nuovamente mamma. Per ora, però, la showgirl non si pronuncia.

In compenso si lascia andare a tenere dichiarazioni d’amore nei confronti del fidanzato Antonino, entrato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino che starebbe frequentando la suer modella Mariacarla Boscono anche se più volte ha ribadito di essere ancora single.