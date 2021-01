Belen incinta, Stefano De Martino si consola con Lei: si fa sul serio

By

Belen Rodriguez incinta del fidanzato Antonino Spinalbese: l’ex Stefano De Martino si consola con la super modella e fa sul serio.

Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese e Stefano De Martino in love. Sono queste le ultime e succulente notizie di gossip trapelate negli ultimi giorni sull’ex coppia del mondo dello spettacolo. Le strade di Belen e Stefano si sono ormai separate anche se i due sono riusciti a mantenere un rapporto civile per il bene del figlio Santiago.

Entrambi giovani e belli, si stanno dedicando al lavoro, ma a quanto pare anche alla vita privata. Belen ha da tempo ufficializzato la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese che procede a gonfie vele mentre Stefano De Martino, restio a parlare della propria vita privata potrebbe aver ritrovato l’amore accanto ad una super modella.

Stefano De Martino fa sul serio con Mariacarlo Boscono?

Mentre Belen Rodriguez sarebbe davvero incinta di Antonino Spinalbese, Stefano De Martino continuerebbe a frequentare la supermodella Mariacarla Boscono. Il nome del conduttore napoletano è stato nuovamente accostato a quello della modella dopo alcune foto pubblicate dal settimanale Gente che mostrano la Boscono mentre raggiungeva l’appartamento di De Martino con un mazzo di chiavi del portone.

Tanto è bastato per riaccendere i riflettori sulla presunta storia tra la modella e il conduttore napoletano che si è recentemente dichiarato single.

“Sono felicemente scapolo. Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarli è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”, ha raccontato al settimanale Chi.

Tra la Boscono e De Martino, dunque, c’è solo un’amicizia o qualcosa in più? Oltre a dichiararsi single, Stefano, sui social, si mostra solo o in compagnia del figlio Santiago e del suo cane Choco che ha letteramente conquistato il cuore dei suoi fan. Il conduttore napoletano, tornato in tv con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, dunque, è davvero ancora single?