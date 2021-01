Scorpi come lavare i jeans senza rovinarli, proteggendo i tessuti così da poter indossarli a lungo. Ecco il trucco infallibile.

Il jeans è il capo di abbigliamento che tutti hanno nel proprio guardaroba, un evergreen a cui nessuno può rinunciare.

Un capo versatile semplice e pratico da indossare, può essere indossato per un look più casual a quello più estroso, è il capo must have che qualsiasi donna dovrebbe avere nel proprio armadio. Si possono avere tanti modelli nel guardaroba ma è necessario porre attenzione in modo da proteggere il tessuto e garantire una maggiore durata dei jeans. Non sempre viene posta la giusta attenzione, si mette in lavatrice insieme ad altri capi si sceglie il primo programma e via senza soffermarsi troppo sulla durata e temperatura di lavaggio.

Nonostante il denim sia un tessuto apparentemente resistente non è detto che non possa rovinarsi se viene lavato nel modo sbagliato.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo suggerimento su come lavare alla perfezione il jeans in lavatrice.

Il trucco per lavare i jeans senza rovinarli

Se non si vuole andare incontro a spiacevoli sorprese, si deve porre attenzione quando si lavano i jeans, così da averli sempre perfetti e nuovi.

Ecco alcuni consigli utili per preservar i tessuti e avere sempre jeans nuovi nell’armadio. Innanzitutto se avete indossato i jeans e non sono molto sporchi non è necessario lavarli. I jeans se si lavano spesso si possono rovinare.

In caso contrario in cui è necessario il lavaggio, prima di metterli in lavatrice è fondamentale un’analisi visiva, valutare se sono presenti macchie.

Se ci sono, pretrattate prima di mettere in lavatrice in questo modo eviterete il prelavaggio che vi farà consumare più energia elettrica e non solo preserverete i tessuti. Potete mettere in ammollo il jeans con acqua e del sapone di Marsiglia e strofinate un pò se lo ritenete necessario e lasciate per un pò. Ecco alcuni consigli per rimuovere le macchie.

Dopo aver rimosso le eventuali macchie, procedete in questo modo, leggete l’etichetta interna la jeans, che vi darà tutte le informazioni per lavare bene senza sbagliare. Vi indicherà la temperatura e se si consiglia il lavaggio in lavatrice o la centrifuga.

Ricordate che non si può generalizzare ci sono alcuni jeans che hanno delle applicazioni che richiedono un lavaggio a mano per evitare che si possano staccare durante il lavaggio.

Passate alla fase di lavaggio mettete in lavatrice i jeans con altri jeans, senza riempire troppo il cestello, poi impostate il lavaggio. Ricordare che i jeans si mettono in lavatrice al rovescio così da preservare il tessuto. Controllate sempre che non ci siano monete, fazzoletti e altro nelle tasche. Adesso programmate il lavaggio.

Le lavatrici più moderne hanno programmi specifici per ogni tessuto, noi vi consigliamo quello delicato ad una temperatura di 30° una centrifuga minima. Mettete il detersivo nella vaschetta e l’ammorbidente, non esagerate con le quantità. Scegliete sempre detersivi specifici e con formulazioni delicate. Anche la centrifuga se è di troppi giri si rischia di stropicciare troppo i jeans e di conseguenza occorre olio di gomito per stirarlo bene. Assicuratevi sempre che nell’etichetta ci sia il simbolo della centrifuga, altrimenti impostate il lavaggio senza centrifuga.

Dopo il lavaggio togliete i jeans dalla lavatrice e stendete subito per evitare che si possa stropicciare. Con questo piccolo trucco potete stendere con le mani i pantaloni, così da stirare in poco tempo.

Basta tirare bene gli orli, le tasche e le cuciture, stendete anche le gambe per bene e poi stendete mettendo le mollette nella parte alta dove sta la cintura. In alternativa mettete una gruccia per pantaloni. Evitate alla luce del sole perchè potrebbero sbiadirsi.

Se avete l’asciugatrice, potete utilizzarla così facilitate l’asciugatura, ma accertatevi di ciò. Questo elettrodomestico lavora come la lavatrice quindi scegliete il ciclo di asciugatura adatto ai jeans.

Non è poi così difficile lavare i jeans così da averli sempre perfetti nel vostro guardaroba!