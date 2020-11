Chi è Antonino Spinalbese, il fidanzato di Belen Rodriguez? Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Antonino Spinalbese è il fidanzato di Belen Rodriguez. Più giovane della showgirl argentina, hair-stylist con la passione per la fotografia, è diventato popolare per la storia con la showgirl argentina che, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, ha ritrovato l’amore al suo fianco, ma chi è davvero Antonino Spinalbese?

Quanti anni ha? Dove è nato? Come ha conquistato il cuore di Belen Rodriguez? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Antonino Spinalbese: età, altezza, carriera e vita privata

Antonino, classe 1995, è un hairstylist di 25 anni che lavora in un salone di Aldo Coppola. Ha una sorella di nome Lucia. Prima d’incontrare e fidanzarsi con Belen Rodriguez non era noto al grande pubblico. Antonino non fa parte del mondo dello spettacolo e il suo nome è salito alla ribalta per il rapporto che ha con la showgirl argentina con cui fa sul serio.

Oltre ad essere un hair-stylist, ha anche la passione per l’arte e la fotografia e da quando si è fidanzato con Belen, ama immortalare la bellezza della showgirl argentina, ma come è nata la storia tra Antonino e Belen? Pare che i due si siano conosciuti ad Ibiza attraverso un’amica comune ovvero l’ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Griffini.

Antonino e Belen sono stati sorpresi più volte insieme fino ad uscire allo scoperto anche sui social dove i due si fanno vedere sempre più spesso insieme. Antonino ha anche conosciuto Santiago, il figlio che Belen ha avuto da Stefano De Martino.

Il video che vedete qui in alto è stato anche pubblicato dalla stessa Belen con la didascalia “Quiero más”. Antonino segue sempre più spesso Belen anche nei suoi viaggi di lavoro.