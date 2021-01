By

Elisa Isoardi, un piccolo momento di difficoltà per la conduttrice cuneese che sta facendo i conti con le ferite sentimentali. Niente auguri a Todaro: ecco le dichiarazioni di Elisa.

Elisa Isoardi sta attraversando un piccolo momento di difficoltà e un crac emotivo. La conduttrice cuneese sta infatti facendo i conti con le ferite sentimentali. Chi si aspettava che la bella conduttrice facesse coppia con Raimondo Todaro purtroppo si è trovato davanti un’amara verità. E lo stesso è successo per Elisa.

Durante l’esperienza di Ballando con le stelle 2020, con Raimondo Todaro era nato un bel feeling che lasciavano presagire la nascita di un vero sentimento d’amore. Sui social, le parole della Isoardi avevano fatto sognare i fans, ma purtroppo non è andata così.

Nella giornata del compleanno del ballerino, arriva il messaggio strappa lacrime della Isoardi. Coincidenze? Leggiamo insieme cos’ha scritto la conduttrice.

Elisa Isoardi e la frecciatina a Raimondo Todaro?

Nella giornata del compleanno di Raimondo Todaro nessun augurio da parte di Elisa Isoardi e così i fan si sono scatenati. Ad aggiungere carne alla brace il post sospetto di lei: “Ieri è stata una giornata difficile per me, si sono aperte ferite che pensavo fossero rimarginate. E invece no”.

Elisa Isoardi ha fatto preoccupare i suoi fan con un messaggio pubblicato sui social, che ha terminato così: “Per andare avanti bisogna curarle con pazienza e amore. La vita ci sorprende, sempre. Oggi ho una nuova consapevolezza”.

Ma che cos’è successo alla conduttrice cuneese? Non è ancora chiaro, ma pare proprio che la Isoardi stia soffrendo per qualche pena d’amore, l’avevamo difatti vista bella e innamorata al mare ma questi momenti sembrano molto lontani. A chi sono rivolti i suoi pensieri? A qualche ex o al partner di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro?

Con quest’ultimo dopo Ballando con le stelle pare sia rimasto il feeling in privato, ma non c’è stata alcuna relazione sentimentale. Così almeno hanno sostenuto i due, anche se i fan che speravano nella coppia sono rimasti perplessi nel notare che la Isoardi non ha fatto gli auguri a Todaro, che ieri compiva 34 anni.

Hanno fatto sognare il pubblico di Ballando con le Stelle, tanto che in molti hanno pensato fosse nata una nuova coppia eppure non è così. E se la Isoardi fosse innamorata e ferita? D’altronde, Raimondo sembra aver trovato l’amore con Sara Arfaoui, una delle professoresse del programma L’Eredità, in onda su Rai1.