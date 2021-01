Pierpaolo Pretelli lascia senza parole Giulia Salemi: “Potrei innamorarmi di te”

Pierpaolo Pretelli ha lasciato senza parole Giulia Salemi, confidando di essere sulla buona strada per innamorarsi di lei. La reazione dell’influencer ha stupito tutti.

Pierpaolo Pretelli è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Prima si è fatto notare per la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e subito dopo, dopo qualche momento di esitazione, per la sua forte attrazione nei confronti di Giulia Salemi, che era entrata di nuovo nella casa con l’obiettivo di far conoscere se stessa senza lasciarsi andare a storie amorose com’è successo nella sua precedenza dove si era fidanzata con Francesco Monte, ma purtroppo o per fortuna le buone intenzioni hanno dovuto fare i conti con il suo cuore.

E nonostante molti dubitano della realtà di questo sentimento, e la famiglia di lui ha dichiarato di preferire la Gregoraci, loro continuano senza sosta per il loro percorso, fregandosene, con giusta ragione, di quello che pensano gli altri. Tant’è che nelle scorse ore Pierpaolo ha confidato di essere sulla buona strada per innamorarsi di Giulia e di non aver mai provato un sentimento così forte da quando ha deciso di interrompere la sua relazione con Ariadna Romero, la madre di suo figlio.

Pierpaolo Pretelli si è dichiarato a Giulia Salemi ha spiazzato tutti, compresa lei, ma come avrà reagito?

Giulia Salemi stupita da Pierpaolo Pretelli: “Mi guardavi con occhi diversi”

Giulia Salemi ha reagito positivamente alla dichiarazione di Pierpaolo Pretelli, affermando che nonostante lei fosse entrata al GF Vip con lo scopo di pensare soltanto a se stessa, non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare. In quanto ha visto che l’attrazione che provava nei suoi confronti, assolutamente ricambiata, non poteva essere repressa. Non sarebbe stato giusto ed a giudicare che lui è sulla buona strada per innamorarsi, non potevano non fare scelta migliori.

“Tu già dall’inizio mi guardavi con occhi diversi rispetto al solito. Ho provato a fare finta di niente, ma avevo capito tutto e ne ero lusingata” ha spiegato lei, ripercorrendo anche il falò di confronto, che scimmiottava quello di Temptation Island, organizzato da Tommaso Zorzi, lui aggiunge. “Io in quel momento avevo detto che non mi interessavi perché non me la sentivo di espormi. Era troppo presto, me ne sono reso conto quando anche tu hai detto di no ma poi hai cambiato idea” ha spiegato l’ex velino.

Giulia, che vuole fare le cose sul serio con Pierpaolo, non ha potuto non parlare dell’esperienza fatta con Francesco Monte durante la terza edizione del programma alla quale ha preso parte e che voleva evitare che la storia potesse ripetersi, ma il suo istinto la spingeva a volerci riprovare, con lui.

“Tu eri molto fredda nei miei confronti, per questo quando mi avvicinavo poi mi allontanavo subito dopo. Ora le cose tra noi sono completamente diverse” ha notato lui. “Ci stiamo dando forza a vicende e le attenzioni che mi riservi mi hanno conquistato” ha concluso. “E’ bellissimo provare una sensazione del genere, sentirsi al sicuro. Io da due anni e mezzo non provo una sensazione del genere. Sono sulla buona strada per innamorarmi“ ha aggiunto e probabilmente anche per la Salemi è lo stesso.

Pierpaolo e Giulia, come anticipato, sembrano fare davvero sul serio nonostante in molti non credano in questo nuovo sentimenti, ma soltanto il tempo, come sempre, saprà rispondere a questi dubbi. Vedremo quando l’esperienza al GF Vip sarà finita se sceglieranno di continuare con la loro conoscenza, e farla diventare qualcosa di più, o se torneranno ad essere semplicemente due amici.