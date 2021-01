Giulia Salemi fa sul serio con Pierpaolo Pretelli: nella casa del Grande Fratello Vip 2020 confessa cosa fa per lei l’ex velino.

Giulia Salemi fa sul serio con Pierpaolo Pretelli. Durante una chiacchierata con Dayane Mello nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2020, l’influecer ha raccontato le sensazioni che sta provando grazie a Pierpaolo Pretelli.

Giulia ha spiegato di sentirsi felice come non lo era da tanto e di sentirsi già molto cambiata. La Salemi che era entrata nella casa con la voglia di non cedere a nessun concorrente, non ha resistito al fascino di Pierpaolo Pretelli il quale, con piccole gesti e con parole importanti, sta aiutando Giulia a trovare la propria sicurezza di donna.

Giulia Salemi: “Pierpaolo Pretelli mi sta aiutando a trovare sicurezza in me stessa”

Giulia Salemi, dopo aver ammesso di essere vicina ad innamorarsi di Pierpaolo Pretelli, a Dayane Mello, ha confessato di essere serena e di volersi godere il rapporto con Pierpaolo. “Non mi sono mai sentita sicura come donna e quando mi sveglio la mattina e mi dice che sono più bella senza trucco, mi fa sentire sicura”, sottolinea la Salemi aggiungendo di aver sofferto tanto in amore e di sentirsi molto serena accanto a Pierpaolo.

Giulia, inoltre, ha aggiunto che, se non fosse sicura di poter costruire qualcosa d’importante fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, non si sarebbe lasciata andare.

Anche Pierpaolo Pretelli non nasconde di stare bene accanto alla Salemi con cui ha ritrovato l’armonia dopo un messaggio aereo che sembrava aver gettato delle ombre sul loro rapporto.

Pierpaolo che ha confidato a Giulia di essere sempre stato fidanzato con ragazze più grandi, nelle scorse ore, ha pensato molto anche a come sarebbe la vita con Giulia fuori dalla casa. Da parte sua, la Salemi che ad aprile spegnerà 28 candeline, ha raccontato:

“Hai avuto molte responsabilità, io non sarei mai riuscita a diventare genitore così presto. Ora ho una tranquillità economica, posso pensare di dedicarmi alla famiglia, voglio serenità”, ha spiegato la Salemi mostrandosi pronta ad affrontare un futuro di coppia.

Pretelli, papà del piccolo Leo nato dal suo amore con Ariadna Romero che, nelle scorse ha raccontato alcuni dettagli sulla loro storia, apprezzerà questa confessione della Salemi?