Ariadna Romero torna a parlare di Pierpaolo Pretelli e svela tutta la verità sui motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore.

Ariadna Romero torna a parlare della storia d’amore che ha avuto con Pierpaolo Pretelli e che è stata coronato dalla nascita del piccolo Leo che ha cambiato per sempre le loro vite svelando anche i dettagli della rottura.

Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format social del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Ariadna Romero ha svelato i motivi che hanno portato alla fine della storia d’amore ribadendo di non essere più innamorata di Pierpaolo e aggiungendo di essere convinta che anche lui non lo sia più di lei.

Ariadna Romero: “Pierpaolo Pretelli mi ha lasciata per telefono”

“Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al GF ha visto una spalla, ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui”. Comincia così il racconto di Ariadna Romero a Casa Chi sulla sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli di cui Giulia Salemi si sta innamorando nella casa del Grande Fratello Vip.



Ariadna, poi, svela i dettagli della fine della storia. Dopo aver vissuto una piccola crisi, Ariadna è partita per Miami insieme al figlio. Mentre era in USA, tra lei e Pretelli ci sarebbe stata una discussione in seguito alla quale Pierpaolo avrebbe deciso di chiudere la storia.

“Cosa è successo? Che mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. In quel momento mi è caduto addosso il mondo”, ha raccontato la Romero.

I due, però, avevano comunque deciso di riprovarci, ma un gesto dell’ex velino ha azzerato nuovamente tutto.

“Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell’estate. Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla. Finito il programma mi ha detto di aver capito l’errore e che aveva bisogna di me. Poi, ad ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita completamente“, ha concluso Aridna.

Alfonso Signorini mostrerà tali dichiarazioni a Pretelli nella prossima puntata del Grande Fratello Vip?