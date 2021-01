Carnevale è vicino e preparare i dolci tipici di questa festività metterà allegria a tutta la famiglia. Ecco come preparare delle golose frittelle alla crema pasticcera.

Le festività del Natale si sono appena concluse ma la voglia di mettersi ai fornelli no? E allora via libera alle ricette per il Carnevale, perfette da preparare in questa occasione allegra e colorata! Scopriamo la ricetta delle frittelle alla crema pasticcera per preparare questo dolce in modo semplice e veloce.

Gli ingredienti, i consigli ed il procedimento di preparazione delle frittelle di Carnevale alla crema, un dolce che conquisterà cuore e palato al primo assaggio! Scopri anche come preparare ricotta, cioccolato e frappe.

Frittelle di Carnevale alla crema pasticcera: il dolce goloso e semplice da preparare

La ricetta delle frittelle di Carnevale alla crema pasticcera è davvero semplice da realizzare ma anche molto molto buona. Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento di preparazione passo dopo passo e in un esaustivo video tutorial di ‘CaroDiario’ un canale You Tube dedicato alla cucina.

Per preparare le frittelle di Carnevale alla crema pasticcera, avrete bisogno di:

Per le frittelle

250 ml. di acqua

50 grammi di burro biologico

30 grammi di zucchero bianco

un pizzico di sale

150 grammi di farina

4 uova biologiche intere

1 litro di olio per friggere (possibilmente quello di arachidi)

Per la crema pasticcera

3 uova

500 ml. di latte biologico

60 grammi di maizena

160 grammi di zucchero

un cucchiaino di estratto di vaniglia o la punta di un cucchiaino di vanillina in polvere

due prese di zucchero bianco

Per la versione della crema al cioccolato

250 grammi di crema pasticcera

125 grammi di nutella

Per prima cosa si dovrà preparare la pasta delle frittelle, versando l’acqua in un tegame messo sul fuoco, assieme al burro, lo zucchero e un pizzico di sale far sciogliere tutto a fuoco medio. Quando tutto prende il bollore, abbassare la fiamma e aggiungere la farina tutta in una volta e cominciare a lavorare e a cuocere l’impasto con un cucchiaio di legno, fino a formare un panetto. Continuare a cuocere per circa due minuti.

Arieggiare l’impasto aprendolo con il cucchiaio di legno per lasciarlo intiepidire. Nel frattempo mettere l’olio in una pentola e lasciarlo scaldare. Bisognerà adesso aggiungere le uova all’impasto e lo si dovrà fare un uovo per volta, amalgamandolo all’impasto con cura. Dopo aver amalgamato tutte e quattro le uova all’impasto, tutto sarà pronto per essere ridotto in piccole palline da friggere.

Per ottenere le frittelle si procederà prelevando un cucchiaino di impasto e passandolo in un altro cucchiaio farlo cadere nell’olio bollente. Il consiglio è quello di non friggere più di 8-10 frittelle per volta. Dopo aver fritto tutte le frittelle, si potrà preparare la crema pasticcera.

In un pentolino scaldare mezzo litro di latte aggiungendovi la scorza di un limone tagliata a coltello. Nel frattempo in una pentola si andranno a rompere le uova intere aggiungendo lo zucchero e la maizena. Amalgamare tutto con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo. Quando il latte avrà raggiunto il bollore si potrà aggiungere a filo nel composto girando con un cucchiaio di legno. Si farà cuocere a fuoco lento fino a quando la crema non si sarà formata. Togliere dal fuoco e aggiungere la vaniglia.

Per farcire le frittelle sarà utile una sac a poche con cui riempirle di crema pasticcera. Dopo averle farcite, adagiarle su un vassoio e servirle cosparse di zucchero a velo!