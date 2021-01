Carlotta chiama a C’è posta per te il padre che non vede e non sente da nove anni: in studio c’è anche la moglie Cinzia con cui c’è il colpo di scena.

Carlotta chiama C’è posta per te per recuperare il rapporto con il padre che non vede e non sente da nove anni. Carlotta è mamma di due bimbi e l’ultima volta che ha visto il padre risale ad anni fa quando si presentò a casa del padre per un pranzo. A casa, però, la moglie Cinzia non aveva apparecchiato anche per lei dando il via ad una discussione.

I genitori di Carlotta si sono separati quando lei aveva 14 anni, la sorella 10 e il fratello 6. Carlotta racconta che il padre è sempre stato presente nella sua vita e in quella della sorella e del fratello, ma l’incontro con Cinzia ha cambiato totalmente il rapporto. Carlotta ha così mandato la posta sia a Cinzia che al padre.

Carlotta a C’è posta per te per il padre: l’abbraccio finale

Il padre di Carlotta e Cinzia accettano l’invito di Carlotta e si presentano in studio. Dopo l’apertura della busta, entrambi sorridono. L’atmosfera cambia quando si confrontano dando il via ad un botta e risposta mediato da Maria De Filippi.

Cinzia e il padre accusano Carlotta di aver sempre parlato male di Cinzia la quale non sarebbe mai stata realmente accettata. “Ci siamo dovuti proteggere perchè c’era troppo dolore. Quando si arriva a fare determinate cose, ad un certo punto, ti formi una corazza e cominci a pensare a te stessa. A me fa piacere che lei sia qua, magari in un futuro potremmo costruire un rapporto“, dice Cinzia.

Cinzia che ha un figlio confessa di non avere neanche con lui un buon rapporto. “Abbiamo sempre sperato che qualcuno si presentasse, non mandiamo via nessuno. Dobbiamo prenderci del tempo”, aggiunge il padre.

“Con una gomma non si cancella tutto”, dice Cinzia. “Io ti ho vista tre volte. Non capisco come abbia fatto a farti male in nove anni”, sottolinea la giovane. Maria De Filippi prova a convincere la coppia ad aprire la busta. “Perchè non dare una possibilità ad una figlia?”, chiede Maria De Filippi.

“Ci rifrequentiamo, rispetta mia moglie e resta nei ranghi”, dice il padre che dopo il sì della mogglie, decide di aprire la busta. Scatta l’abbraccio tra tutti e tre i protagonisti.