Giulia De Lellis ama i tatuaggi e ne ha tanti in tutto il corpo. L’ultimo fatto è stata una rosa rovesciata tra i seni. Ma stavolta la mamma non è stata d’accordo.

Giulia De Lellis mostra con fierezza sui suoi profili social il nuovo tatuaggio natalizio. Il nuovo tattoo dell’influencer romana si aggiunge alla lista dei tatuaggi che la De Lellis ha in tutto il corpo, l’ultimo era quello fatto a seguito della prima rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. Si trattava di una rosa rovesciata.

Sembrerebbe proprio che questo nuovo anno, il 2021 stia portando numerose e grandissime novità a Giulia De Lellis. Non soltanto perché, molto probabilmente, uscirà il suo primo film, di cui lei sarà protagonista indiscussa, ma anche perché, come mostrato dalla diretta su Instagram, l’influencer romana ha fatto un nuovo tatuaggio, strepitoso.

Anche se non tutti sembrerebbero aver apprezzato questa nuova pazzia, anzi “La Mutty”, così come Giulia la madre sembrerebbe essersi arrabbiata parecchio non apprezzando affatto il nuovo tatuaggio della figlia. Il motivo?

Non tutti hanno apprezzato il nuovo tatuaggio di Giulia

Il nuovo tatuaggio di Giulia De Lellis sarebbe sulle mani e sulle dita! insomma una zona del corpo abbastanza evidente e sempre a vista. Come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che, addirittura, mamma Alessandra si sia ‘inc****a’ e Giulia per colmare la rabbia della madre, le avrebbe mentito circa la permanenza dei tatuaggi.

L’influencer durante la diretta ha anche raccontato che sua zia ha pensato che fosse semplicemente henné e che, dunque, i disegni sarebbero andati via con il tempo. Invece, la sorella e il fratello hanno subito approvato.

Per quanto riguarda il padre scrive: “3, 2, 1 e chiama mio papà”, accompagnato da una emoticon che esprime disperazione.

Intanto, sotto il post condiviso dalla De Lellis i follower stanno commentando dando la propria opinione. Tra i commenti positivi e ricchi di affetto per l’influencer, compaiono anche quelli negativi. Infatti, sono diverse le persone che sembrano non aver apprezzato i nuovi tatuaggi della De Lellis. C’è chi addirittura è convinto, come la madre, che Giulia si sia soltanto rovinata le mani.