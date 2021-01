Pierpaolo Pretelli, il fratello: “In famiglia volevamo Elisabetta Gregoraci”

Giulio, il fratello di Pierpaolo Pretelli, ha confidato che in famiglia tutti tifavano per Elisabetta Gregoraci mentre dell’amicizia speciale con Giulia Salemi non sembrano essere particolarmente entusiasti.

Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Inizialmente l’ex velino moro si è subito fatto notare dal pubblico del piccolo schermo per la sua simpatia e per le sue doti da intrattenitore, ma poi ha deciso di dedicarsi completamente alla sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci.

Amicizia che lui avrebbe voluto trasformare in qualcosa di più, mentre lei ha subito messo dei paletti, facendogli ben comprendere che oltre un reale sentimento di affetto e simpatia non sarebbe mai andata oltre. Lui in un primo momento non ha dato importanza a ciò, continuando senza sosta il loro rapporto fino a scottarsi, ma niente paura perché non appena l’ex di Briatore, che ha avuto un piccolo incidente a Dubai, è uscita fuori dalla casa più spiata d’Italia, lui si è subito consolato con Giulia Salemi. Anche se in un primo momento avevano confidato che tra loro c’era soltanto un’amicizia ma le cose da lì a poco sono cambiate fino a far sbocciare la passione.

Durante il collegamento del 31 dicembre, però, Pierpaolo ha appreso che la sua famiglia non è che abbia molto a genio la bella modella persiana ed a confermarlo, o meglio a confermare che avrebbero preferito che l’amicizia speciale con Elisabetta proseguisse, è stato proprio il fratello di lui.

Il fratello di Pierpaolo Pretelli ha ammesso di avere una preferenza per Elisabetta Gregoraci e di aver sognato, insieme alla sua famiglia, che l’amicizia speciale potesse tramutarsi in qualcosa di più, ma così non è stato.

Elisabetta Gregoraci: il fratello di Pierpaolo Pretelli svela un retroscena

Giulio Pretelli, ai microfoni di Fanpage, ci ha tenuto prima a precisare che sia lui che gli altri membri della famiglia sono felici se Pierpaolo è felice, ma che nonostante ciò avevano una preferenza per Elisabetta Gregoraci che fin dal primo momento li aveva conquistati e speravano che il loro rapporto potesse tramutarsi in qualcosa di più, ma la conduttrice ha sempre messo le cose in chiaro ribadendo che per lei era solo un amico e niente di più.

“Io sono prima di tutto felice se anche lui lo è, anche se devo ammettere che sono stato il primo a sognare che potesse nascere una relazione con Elisabetta” ha esordito Giulio. “Ci eravamo affezionati alla Gregoraci. Certo, anche Giulia Salemi è una bellissima ragazza, poi hanno la stessa età ed insieme si divertono parecchio, ma con Elisabetta era diverso. Le cose stavano nascendo pian piano ed era un sentimento pulito” ha proseguito, mettendo ben in chiaro le cose.

“Io e lei abbiamo avuto modo di poterci sentire dopo la fine della sua esperienza nella casa e mi ha confidato di esserci rimasta male per Pierpaolo. Quando lui ha scelto di levare la foto che ritraeva il loro bacio dalla camera. Quel gesto non l’è mai piaciuto” ha rivelato confidando un inedito retroscena. “Elisabetta ci teneva molto a lui, era palese, anche solo per una semplice amicizia. Fuori dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 secondo me lo avrebbe aspettato“ ha poi continuato. “Lei è una donna adulta ed aveva un figlio fuori che l’aspettava. E’ anche normale che di fronte alle telecamere non si sarebbe mai lasciata andare. Certo cose non puoi farle” ha aggiunto.

“Sicuramente fuori sarebbe stata diversa. Non può di avere comportarsi come una di 27 anni. Per questo sono convinto che fuori si sarebbero sicuramente rivisti” ha osservato, per poi notare anche che secondo lui suo fratello si è fatto un po’ condizionare dal parere degli altri concorrenti. “Giulia gli aveva detto che Elisabetta aveva qualcosa fuori. Anche Cristiano Malgioglio, per questo lui poi si è man mano allontanato da lei“ ha concluso, per poi passare al capitolo dedicato ad Ariadna Romero, madre del figlio di Pierpaolo, che ha recentemente raccontato com’è finita la loro storia.

“Loro due purtroppo non andavano molto d’accordo poi lei ha deciso di raggiungere la sua famiglia che si trovava a Miami e si sono lasciati. Lui poi l’aveva raggiunta in un secondo momento e poco dopo avrebbe partecipato a Temptation Island” ha dichiarato. “Erano ancora molto innamorati, ma non appena lei ha saputo che lui avrebbe partecipato al programma non ha voluto tornare con lui“ ha proseguito. “Pierpaolo quando è tornato mi ha raccontato tutto, mi ha detto che si erano lasciati e che lei era andata via per sempre” ha continuato. “Loro non sono mai tornati insieme. Lui aveva dato l’ok alla produzione del programma. Non avevano nemmeno più dormito insieme. Quando lei a settembre era ritornata a Roma, lui se n’era andato di casa. Aveva preferito stare con un amico” ha aggiunto. “La loro storia è terminata ufficialmente a maggio. A luglio l’aveva raggiunta e poi ha partecipato a Temptation Island come tentatore, ma ripeto: non hanno mai dormito insieme, era già tutto quanto finito e lei ci era rimasta male che lui aveva scelto di partecipare al programma ma lui era certo della fine della loro storia per questo aveva detto di sì” ha poi concluso l’argomento. “Escludo un ritorno di fiamma onestamente, ormai lei lo vede come un fratello“ ha poi messo in chiaro le cose, parlando poi del like messo da suo padre a Salvo Veneziano su un post contro Giulia Salemi.

“Ha messo il like a quel post, è vero, ma è successo per sbaglio. Mio padre non è molto avvezzo alla tecnologia. Quando ho risposto ad un fan di mio fratello, ho semplicemente detto che mio padre è libero di fare quello che vuole, però sono stufo di tutte queste persone che puntano il dito contro: noi non abbiamo nulla contro Giulia“ ha chiarito il fratello di Pierpaolo, tra l’altro lui proprio qualche ora fa ha parlato di cosa pensa sua madre di lui.

“Mia madre, mi riferisco all’episodio di capodanno, ha soltanto provato a far capire a mio fratello che a casa c’è un bambino che lo guarda e che certe cose dovrebbero accadere fuori dal contesto televisivo” ha poi continuato Giulio. “Certo, non posso negare che mia madre abbia più simpatia per la Gregoraci, ma con lei certi atteggiamenti non ci sono mai stati” ha proseguito. “Lei non ha assolutamente nulla contro la Salemi, la trovo bellissima” ha concluso.

La mamma di Pierpaolo durante il collegamento dice al figlio che in questo ultimo periodo ha perso molti consensi.#GFVIP pic.twitter.com/iLkwBTqNnv — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 31, 2020

La famiglia di Pierpaolo Pretelli sembrerebbe avere le idee ben chiare sul suo percorso al Grande Fratello Vip, ma lui sarà contento di queste nuove confidenze su di lui? Staremo a vedere.