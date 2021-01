Perché non provi un bacio fortunato per vincere il montepremi a cui tanto ambisci? Andrea Zenga potrebbe fare al caso tuo.

Un bacio fortunato da parte di questo splendido ragazzo potrebbe garantirti la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe forniti quella vita da regina che ogni giorno sogni nel più profondo di te stessa.

Il montepremi ti ispira tantissimo? Vuoi provare a vincere tutti i soldi delle estrazioni e realizzare finalmente i ogni e le ambizioni che richiedono necessariamente dei soldi per esser realizzati?

Vuoi vivere una vacanza da sogno nei territori magici dell’India oppure fare un viaggio lunghissimo in giro per tutto il mondo? Sarebbe per te un sogno fare una crociera tranquilla in giro per i mari caldi prendendoti uno splendido periodo di riposo e piacere?

I numeri li cerchiamo sugli scaffali, sul telecomando, su tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri vincenti. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade qualcosa di improvviso ed importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Per realizzare tutto ciò che vogliamo c’è bisogno di quella spinta che può esserci data solamente dai soldi che potremmo vincere come montepremi con una di queste estrazioni vincenti?

Ma se invece in questo caso i numeri ce li giocassimo su base del “nuovo” coinquilino della casa più spiata d’Italia, Andrea Zenga?

Andrea Zenga pronto a darti tutti i numeri vincenti

Oggi i numeri sono offerti da uno dei ragazzi più “ancora da scoprire” della casa del GF VIP. Facendone derivare alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano il bellissimo ed introverso giovane uomo del GF VIP vediamo che:

Nome: Andrea Zenga

Andrea Zenga Età: 27 anni

27 anni Data di nascita: 16 settembre 1993

16 settembre 1993 Segno zodiacale: Vergine

Vergine Professione: Modello e Personal Trainer

Modello e Personal Trainer Luogo di nascita: Milano

Milano Altezza: 180 cm

180 cm Peso: 70 kg

70 kg Followers su Instagram: 189 mila

189 mila Curiosità: il giovane uomo in quest’ultimo periodo è stato molto chiacchierato per il suo rapporto con il proprio papà Walter Zenga, di cui ne ha parlato anche con Andrea Zelletta, che lo ha portato ad esser preso molto a cuore dal pubblico

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta calcolate, vediamo i numeri che ci offre il timido ed introverso apprezzatissimo inquilino della casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri del bel modello e personal trainer)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri del bel modello e personal trainer) 6 (la vergine è il sesto dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il bellissimo figlio di Walter Zenga)

(la vergine è il sesto dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il bellissimo figlio di Walter Zenga) 9 (è il mese in cui è nato il modello e personal trainer ora inquilino della casa più chiacchierata d’Italia, inoltre 9 è anche l’ultima cifra dei follower che il bel ragazzo ha su Instagram)

(è il mese in cui è nato il modello e personal trainer ora inquilino della casa più chiacchierata d’Italia, inoltre 9 è anche l’ultima cifra dei follower che il bel ragazzo ha su Instagram) 16 (il giorno in cui è venuto al mondo il giovane uomo che è stato protagonista anche di Temptation Island Vip)

(il giorno in cui è venuto al mondo il giovane uomo che è stato protagonista anche di Temptation Island Vip) 18 (le prime due cifre del numero di follower che il bellissimo modello e personal trainer ha su Instagram)

(le prime due cifre del numero di follower che il bellissimo modello e personal trainer ha su Instagram) 19 (le prime due cifre dell’anno in cui è nato il bellissimo figlio di Walter Zenga che pochi giorni fa ha deciso di parlare sui propri social)

(le prime due cifre dell’anno in cui è nato il bellissimo figlio di Walter Zenga che pochi giorni fa ha deciso di parlare sui propri social) 27 (gli anni di età del bellissimo modello, timido ed introverso, che mostrerà se stesso all’interno della casa)

(gli anni di età del bellissimo modello, timido ed introverso, che mostrerà se stesso all’interno della casa) 70 (il peso del giovane uomo tanto voluto da Alfonso Signorini all’interno della casa del GF VIP)

(il peso del giovane uomo tanto voluto da Alfonso Signorini all’interno della casa del GF VIP) 80 (i centimetri di altezza oltre al metro del bellissimo ragazzo ex partecipante di Temptation Island Vip)

(i centimetri di altezza oltre al metro del bellissimo ragazzo ex partecipante di Temptation Island Vip) 93 (le ultime due cifre dell’anno di nascita del bellissimo giovane uomo che in questo periodo è molto chiacchierato)

Sulla base dei calcoli e delle caratteristiche del giovane uomo molto chiacchierato per il suo rapporto col padre con il suo ingresso nella casa del GF Vip scopriamo quali sono i numeri fortunati e che sono giocabili di Andrea Zenga:

1 – 6 – 9 – 16 – 18 – 19 – 27 – 70 – 80

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono alcuni dei numeri ritardatari.

I numeri ritardatari, ribadiamolo, sono quei numeri che non sono ancora stati estratti per il gioco giornaliero del Million Day:

12-6-3-7-42-18-52-43-45-19

Tenta la fortuna con i numeri offerti dal bellissimo modello e personal trainer pronto a raccontare la sua verità all’interno della casa del GF VIP!