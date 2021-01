Chi è Matteo Pisano, uno dei secchioni de La pupa e il secchione e Viceversa 2021: età, altezza, carriera e vita privata.

Matteo Pisano è uno dei cinque seccioni della nuova edizione de La pupa e il secchione. Già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla Corrida, Matteo è pronto a stupire i conduttori dello show di Italia 1, Andrea Pucci e Francesca Cipriani.

Chi è, tuttavia, Matteo? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita e quali sono i suoi sogni? Andiamo a scoprire tutti i segreti e le curiosità sul protagonista dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e Viceversa.

Matteo Pisano de La pupa e il secchione: età, altezza, carriera e vita privata

Nome : Matteo Pisano

: Matteo Pisano Età: 24 anni

24 anni Segno Zodiacale: /

/ Data di nascita: 1996

1996 Luogo di nascita: Savona

Savona Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: /



Profilo Instagram Ufficiale: @pisano_matteo

Matteo ha 24 anni, è originario di Savona e si è laureato a soli 22 anni in Fisica all’Università di Genova con il massimo dei voti di 110 e lode. dopo la laurea si è trasferito in Portogallo per frequentare il dottorato. Non ha mai dato importanza all’aspetto fisico concentrando le proprie energie sullo studio e la cultura. E’ fiero dei propri valori e del proprio fisico da “perfetto studioso”.

Per Matteo, i muscoli e gli addominali scolpiti rappresentano l’ultimo dei problemi. Da amante dello studio, è convinto che ogni fisico debba rispettare la vera personalità di ciascun individuo. Attualmente è un ricercatore che, tuttavia, ha deciso di sfoggiare le proprie conoscenze partecipando come secchione alla nuova edizione de La pupa e il secchione e Viceversa.

Tuttavia, prima di entrare ufficialmente nel cast dello show di Italia 1, ha partecipato anche alla Corrida di Carlo Conti con un suo monologo. Su Instagram, ha un profilo privato seguito da poco meno di 500 followers. Numero che potrebbe salire nelle prossime settimane con la messa in onda delle sei puntata de La pupa e il secchione 2021.

Della sua vita privata non si sa molto. Non si sa, infatti, se abbia una fidanzata o se sia stato innamorato in passato, ma nella villa della pupa e il secchione è pronto a mettersi in gioco e ad aprire i cassetti dei ricordi per parlare di sè.