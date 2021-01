Tommaso Zorzi e Stefania Orlando insieme dopo il GF Vip: Mediaset fa il colpaccio?

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando potrebbero essere di nuovo insieme dopo l’esperienza al GF Vip per un nuovo progetto di Mediaset. A sganciare l’ipotesi è stato il portale Tv Blog.

Tommaso Zorzi insieme a Stefania Orlando sono tra i concorrenti più apprezzati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo del loro successo non è così difficile da capire, visto che la coppia di amici si mostra ai telespettatori senza alcun filtro, dicendo sempre il proprio pensiero anche se a volte risulta scomodo. Tant’è che il loro percorso all’interno della casa più spiata d’Italia non è sempre stato tutto rose e fiori, anzi.

Ma proprio questo fattore ha aiutato a farsi amare ancora di più dai telespettatori di canale 5. Tommaso e Stefania sono una coppia che funziona meglio di tanti matrimoni e di questo non se ne sono accorti soltanto i loro fan, che da subito hanno intuito il potenziale di loro due messi insieme, ma anche gli addetti ai lavori. Tant’è che secondo l’ultima indiscrezione lanciata da Tv Blog, che ha sempre svelato notizie che si sono poi rivelate essere vere, Mediaset avrebbe pensato di continuare a farli lavorare insieme ad un nuovo progetto. Quale?

Il programma che hanno pensato per loro non è di certo nuovo, ma avrà una vesta inedita grazie al cambio di conduzione. Parliamo ovviamente dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, programma a cui Asia Argento ha rifiutato di partecipare dicendo no ad un cachet da capogiro, in quanto gli autori avrebbero pensato di inserire proprio loro nel cast ed non in veste di concorrenti ma di opinionisti.

Isola dei Famosi: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi opinionisti? Il gossip

Secondo quanto rivelato dal portale, infatti, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sarebbero in lizza per l’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionisti. Gli autori in un primo momento avevano optato per Francesca Barra e Alessandra Mussolini, ma quest’ultima avrebbe richiesto una cifra troppo alta, facendo saltare l’accordo con Mediaset.

Per questo motivo gli autori avrebbero pensato di optare per i due concorrenti del GF Vip, tra l’altro lei è stata criticata dal suo ex marito, che sul video funzionano bene e nemmeno poco. Tant’è che di questa loro dote se n’è ancora perfino Alfonso Signorini che spesso e volentieri li ha chiamati per commentare in maniera pepata le vicende del programma.

Senza dubbio Stefania Orlando e Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi segnerebbero un vero e proprio colpaccio per Mediaset, portando ad Ilary Blasi una delle coppie più amate del piccolo schermo, che di certo non annoierebbero i telespettatori. Un elemento decisamente importante per il programma, visto che le ultime due edizioni sono state segnate da numerose polemiche ed inserendo due personaggi amatissimi sicuramente sarebbero più invogliati a seguire quest’edizione. Edizione che arriva sul piccolo schermo dopo quasi 6 mesi no stop di GF Vip.

Siamo la coppia più bella del mondo

E ci dispiace per gli altri#tzvip #zorzando pic.twitter.com/SZ1MtM4dSw — una noia sinistra (@Ariannadm10) January 21, 2021

Almeno per il momento, però, la notizia non è ancora ufficiale in quanto Mediaset starebbe valutando il da farsi. Non ci resta, dunque, che incrociare le dita.