Stefania Orlando rompe il silenzio su Andrea Roncato e poi scoppia in lacrime

Stefania Orlando ha rotto il silenzio su Andrea Roncato al Grande Fratello Vip dopo le dichiarazioni rilasciate da lui a Live Non è la d’Urso, dove affermava che lei aveva interrotto il loro matrimonio perché invaghita di un altro uomo.

Stefania Orlando durante il corso di questa diretta del GF Vip ha dovuto fare i conti con quello che sta accadendo nel mondo reale. Durante la giornata di ieri, infatti, il suo ex marito Andrea Roncato negli studi di Barbara d’Urso a Live ha parlato della fine del loro matrimonio, affermando che lei si era invaghita di un altro uomo e per questo motivo aveva scelto di interrompere il tutto.

Per questo motivo Alfonso Signorini, che è stato massacrato dal pubblico del piccolo schermo, durante il corso di questa puntata non poteva non mostrargli quanto accaduto nelle scorse ore, dandole modo di poter replicare di fronte a quanto affermato sul suo conto.

Stefania Orlando ha rotto il silenzio su Andrea Roncato, senza nascondere quanto le sue affermazioni l’abbiano ferita in quanto nonostante abbiano scelto di separare le loro strade a livello sentimentale si vogliono ancora molto bene. Tant’è che prima che lui conoscesse la sua nuova moglie, la frequentava insieme a Simone, attuale marito della conduttrice.

Stefania ed il suo ex marito, Andrea Roncato. La promessa di esserci sempre e comunque l’uno per l’altra, ma qualcosa non è andato secondo i piani… #GFVIP pic.twitter.com/ZDjMRPK1Qv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2021

Andrea Roncato delude Stefania Orlando? Le parole di lei

A #noneladurso, Andrea Roncato ha raccontato la sua verità: ecco perché, secondo lui, i rapporti con Stefania si sono interrotti. #GFVIP pic.twitter.com/c4uPIjFeo6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2021

Stefania Orlando non ha potuto nascondere tutta la delusione provata nel sentire certe parole pronunciate da Andrea Roncato, precisando che il loro matrimonio non è di certo finito a causa di un’altra persona ma era terminato molto prima.

La conduttrice ci ha anche tenuto a precisare che lei non ha mai detto o insinuato che l’attuale moglie dell’attore sia gelosa di lei, ma è stato lui diverso tempo fa quando si sono ritrovati in un ambiente di lavoro a confidarla che sua moglie non vedeva di buon occhio che lei lo chiamasse amore, ma la Orlando ha chiarito che lei chiama così tutti senza un doppio fine come in molti potrebbero pensare. Stefania ha anche raccontato che lei, dopo aver letto il messaggio che la figlia dell’attuale moglie della Roncato le ha dedicato, quello mostrato in prima serata, l’ha contattata per poter chiarire il tutto, ma lei ha reagito insultandola.

Stefania Orlando è rimasta delusa al Grande Fratello Vip, affermando che nonostante tutto lei gli vuole ancora un gran bene. Tant’è che non appena è ritornata dai suoi compagni di viaggio è scoppiata in lacrime, ma loro e tutto il pubblico sono dalla sua parte. Tant’è che si sono subito attivati nelle scorse ore per dimostrare la veridicità delle sue dichiarazioni nei confronti di Roncato.

Stefania Orlando e Andrea Roncato avranno modo, a telecamere spente, di potersi chiarire?