Stefania Orlando, Andrea Roncato ha mentito: i fan pubblicano le prove – VIDEO

Stefania Orlando non ha tradito Andrea Roncato, come invece lui ha sostenuto durante la sua ospitata a Live Non è la d’Urso. I fan di lei hanno pubblicato le prove di una vecchia intervista rilasciata a Verissimo che la “scagionano”.

Stefania Orlando si è trovata al centro della cronaca rosa a sua insaputa. Che cosa è successo? La conduttrice non è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, tutt’altro, ma per il suo precedente matrimonio con l’attore Andrea Roncato.

Quest’ultimo, nelle scorse, è stato intervistato da Barbara d’Urso a Live, dove ha dichiarato che il loro matrimonio è finito a causa di un tradimento di lei lasciando senza parole non solo il pubblico del piccolo schermo, in quanto Stefania aveva dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con lui ma che non riuscivano più a sentirsi a causa della gelosia della sua attuale moglie, ma anche della padrona di casa che non si aspettava minimamente una dichiarazione del genere.

Questa dichiarazione non è sembrata del tutto convincente però ai fan di lei, così si sono subito attivati per avere maggiori chiarimenti su quanto accaduto e scavando sul web hanno trovato ben due interviste, una di Stefania e uno dello stesso Roncato, ai microfoni di Verissimo dove viene raccontata una versione completamente diversa della storia, che vede in realtà l’attore essere la causa della fine del matrimonio.

I fan di Stefania Orlando hanno smascherato Andrea Roncato, in quanto non avrebbe raccontato tutta la verità dei fatti.

Andrea Roncato ha mentito su Stefania Orlando: l’intervista a Verissimo

Andrea Roncato, durante una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha raccontato che il matrimonio con Stefania Orlando sarebbe finito a causa dei tradimenti fatti da lui per l’assunzione di sostanze stupefacenti.

“Stefania mi vuole molto bene ed anche con il suo fidanzato ho un ottimo rapporto” esordisce nell’intervista, com’è possibile leggere su Biccy. “Trascorriamo un sacco di tempo insieme e quando mi fidanzo, lei mi da sempre ottimi consigli” prosegue. “Il nostro matrimonio è finito a causa della droga. In quegli anni ho commesso molti errori, a poi ho detto basta e ho collaborato con alcune campagne contro la droga” dichiara. “Ne ho fatto uso per un breve periodo perché uscivo con gli degli amici che la utilizzavano e mi sono lasciato tentare” aggiunge per poi tornare al discorso della fine delle nozze. “Il nostro matrimonio è andato in crisi perché la notte ero sempre fuori e non ero un uomo fedele. Io negavo fino alle morte, ma con Stefania era impossibile passarla liscia” conclude e questa versione è stata confermata anche dall’Orlando stessa, che ha ricevuto un colpo basso da Cecilia Capriotti negli scorsi giorni:

“Andrea è una bravissima persona. E’ un uomo molto generoso e divertente, ma al tempo stesso anche un po’ malinconico” dichiarava la conduttrice. “Il suo difetto è che non è un uomo fedele. Tant’è che durante il nostro matrimonio ho sofferto molto perché lui mi nascondeva un sacco di cose” prosegue con le sue dichiarazioni. “Ho vissuto davvero male la fine del nostro matrimonio perché l’ho percepita come una sorta di fallimento. Siamo stati male, ma la droga è stato il problema principale del nostro rapporto” continua Stefania raccontando la stessa versione di Roncato rilasciata anni fa. “Io me ne sono andata via, ho pianto tanto ma alla fine ho scelto così” conclude. “Ci siamo tanto amati e ancora oggi continuiamo a volerci bene” conclude.

Andrea Roncato ha mentito sulla fine del matrimonio con Stefania Orlando? Visto che questa sua vecchia intervista, che trovate in fondo all’articolo, racconta una versione della storia completamente apposta rispetto a quanto dichiarato ieri sera ai microfoni di Live Non è la d’Urso, visto che attribuiva alla fine della loro unione un tradimento subito da parte della conduttrice. Sicuramente, nel corso di questi giorni, verrà fatta maggiore chiarezza e se non ora, avverrà quando Stefania terminerà il suo percorso al GF Vip.

Ecco l’intervista di R0ncat0 a Verissimo in cui lui stesso dichiara che il matrimonio con Stefy è finito perché LUI non le era stato fedele e perché faceva uso di cocaina con gli amici. BASTA DIFFAMAZIONI SU STEFANIA#sovip #tzvip pic.twitter.com/V8F9ky3jRQ — Stefania con la SSSSS 🐍🐍🐍 (@stefyorlandobot) January 18, 2021

Stefania Orlando e Andrea Roncato, nonostante queste ultime incomprensioni, sembrerebbero essere legati da un sincero sentimento di affetto. Proprio per questo motivo, infatti, i fan di lei non capiscono il motivo di raccontare una versione dei fatti completamente opposta a quella di tanti anni fa.