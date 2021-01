Domenica 17 gennaio Manila Nazzaro è stata ospite nel programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso con Lorenzo Amoruso. Si è aperta al pubblico raccontando il suo dolore. Scopriamo di più sulla conduttrice radiofonica e televisiva.

La bellissima Manila si era confidata nel 2019 a “Storie italiane” – Rai 1 – a proposito della sua operazione alla tiroide e della difficile riabilitazione superata grazie ai suoi genitori ed all’amore dei due figli. Aveva, in quell’occasione, accennato anche della separazione dall’ex marito Francesco Cozza ex calciatore, ed annunciato la sua nuova storia con Lorenzo che dura ancora oggi nonostante il loro lutto.

Manila Nazzaro e la forza delle donne

Le persone l’hanno conosciuta a fondo la scorsa estate grazie al reality Mediaset “Temptation Island” dove aveva preso parte con il compagno dirigente sportivo Lorenzo Amoruso. Manila Nazzaro ha già due figli, Nicolas e Francesco, nati dal suo precedente matrimonio ma, si sa, quando si ha il vero amore al proprio fianco il desiderio di creare una nuova vita insieme è naturale. Di questo e di molto altro, la coppia ha parlato a “Domenica Live”, nel programma serale c’era anche l’elegante Guenda di cui vi abbiamo parlato qui.

La pugliese ha superato un tradimento (scoperto tramite i social), una malattia autoimmune alla tiroide e, solo pochi mesi fa, un aborto spontaneo. Non ha mai “spiattellato” la sua vita privata pur di apparire sui giornali come molte altre sue colleghe ed anche per questo ne parliamo. Si è aperta e sfogata in alcuni programmi televisivi solo recentemente ed ha affermato di essersi emozionata dalla marea di messaggi di conforto ricevuti dalle donne italiane che semplicemente le scrivevano “è successo anche a me”.

L’interruzione volontaria di gravidanza è un diritto esercitabile, secondo le legge 194, dalle donne italiane entro e non oltre i novanta giorni del feto e tale rimane come è giusto che sia. Scoprire però ad una visita ginecologica di routine che il cuoricino del tuo futuro bambino ha cessato di battere deve essere stato devastante per Manila. Coraggiosa ad averlo raccontato ed emozionante vederla mano nella mano con il suo fidanzato.

Silvia Zanchi