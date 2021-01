Stefania Orlando, il colpo basso di Cecilia Capriotti fa infuriare il web – VIDEO

Stefania Orlando è stata la protagonista di alcune recenti dichiarazioni di Cecilia Capriotti al Grande Fratello che hanno fatto infuriare il web, che spera possa abbandonare il gioco durante la diretta di lunedì prossimo.

Non è di certo un mistero che Stefania Orlando sia una dei concorrenti preferiti di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il motivo del suo successo non è poi così difficile da individuare, in quanto la conduttrice si è sempre mostrata senza filtri, mostrando i suoi punti di forza ma anche le sue fragilità. Per questo motivo il pubblico non gradisce quando alcuni concorrenti vanno contro la propria beniamina, insinuando cose, tra l’altro, che lei non ha mai fatto.

E’ il caso di Cecilia Capriotti che, dopo aver attaccato Maria Teresa Ruta, che nelle scorse ore ha insinuato che Stefania abbia fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo soltanto perché ha parlato del suo non essere mamma. Secondo lei, infatti, chi non ha avuto un figlio o non ha un istinto di maternità l’avrebbe elogiata soltanto per questo motivo e niente altro.

Il colpo basso di Cecilia Capriotti a Stefania Orlando non è affatto piaciuto al popolo della rete che, in tutta onestà, ha ammesso di sperare che la sia proprio la showgirl, durante la diretta di lunedì prossimo, ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Fortunatamente, però, a difendere la conduttrice, ci ha subito pensato Maria Teresa Ruta che ha prontamente fatto eccezione su quanto affermato dalla sua compagna di viaggio.

Maria Teresa riprende Cecilia Capriotti: le parole su Stefania Orlando

Maria Teresa Ruta, come anticipato, ha provato a far ragionare Cecilia Capriotti, ricordandole, forse entrando in un secondo momento all’interno della casa del Grande Fratello Vip le sarà sfuggito, che Stefania Orlando non ha assolutamente fatto come la colonna portante del suo percorso nel reality show di canale 5 il suo non essere mamma, ma che ne ha parlato soltanto in un paio di occasioni durante l’inizio del suo percorso e poi basta. Senza mai più rimarcare il discorso.

Il popolo della rete ha apprezzato il discorso di Maria Teresa, tant’è che sui social ci ha tenuto a ribadire che la scelta di Stefania di non diventare mamma non ha assolutamente inciso sulla loro preferenza nei suoi confronti, in quanto è un aspetto personale della sua vita che non riguarda loro e trovano di pessimo gusto l’insinuazione di Cecilia Capriotti, che è stata difesa dal suo compagno, che non appena finita in nomination ha perso tutta la simpatia iniziale, mostrando un lato di lei che non ha sicuramente fatto fare i salti di gioia a chi segue il tutto da casa.

Cecilia: “Stefania ha commosso tanto chi non ha avuto figli. Tante si identificano. Sono convinta che quella che viene qui ad urlarle non ha avuto figli o non ha il senso di maternità” #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/CLdjYgUm65 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 15, 2021

Cecilia Capriotti, dopo l’insinuazione nei confronti di Stefania Orlando, sarà lei a lasciare la casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere.