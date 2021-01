Cecilia Capriotti contro Maria Teresa Ruta: il compagno di lei rompe il silenzio

Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta hanno avuto un’incomprensione al Grande Fratello Vip. Il compagno della showgirl è intervenuto a Casa Chi provando a fare chiarezza sulla questione.

Cecilia Capriotti nelle scorse ore è stata oggetto di numerose critiche da parte del pubblico del GF Vip a causa dell’incomprensione avuta con Maria Teresa Ruta. La showgirl, dopo il crollo di quest’ultima, ha affermato di essere lei l’unica vittima di questa storia in quanto con la conduttrice si sarebbe lasciata andare ad intime confessioni mentre lei l’ha nominata affermando che in realtà non hanno mai parlato più di tanto.

L’atteggiamento di Cecilia non è piaciuto al pubblico della rete. Tant’è che poco dopo sono nati numerosi meme e video sulla questione, in fondo all’articolo potete trovare uno dei più famosi, che condannano il suo atteggiamento visto che si tratta semplicemente di un gioco e che lei, a differenza dei vipponi che hanno varcato la famosa soglia rossa da settembre, sta soltanto da poche settimane nella Casa e per questo dovrebbe reggere lo stress in maniera completamente diversa.

A fare chiarezza ci ha pensato, o provato, il compagno di lei, Gianluca, che in collegamento con Casa Chi ha parlato dell’incomprensione avvenuta tra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta.

Il compagno di Cecilia Capriotti difende il suo sfogo al GF Vip: “E’ stressata”

Gianluca, il compagno della showgirl, ha provato a spiegare al popolo della rete, durante il collegamento con Casa Chi, che probabilmente la sua reazione è dovuta allo stress provato in questi giorni a causa della nomination. In quanto ci è rimasto male perché durante il corso di quest’esperienza ha provato a farsi conoscere e per questo motivo ora si sentirebbe un po’ frenata nei confronti degli altri concorrenti.

“Credo stia sentendo un po’ lo stress a causa della nomination” ha spiegato il compagno di Cecilia Capriotti, facendo probabilmente riferimento allo sfogo di lei contro Maria Teresa Ruta. “Lei ci è rimasta male perché ha messo tutta sa stessa” ha proseguito l’uomo per poi rispondere alle curiosità di alcuni telespettatori che si chiedono come mai i due non siano ancora convolati a nozze.

“Il matrimonio è un po’ un colpo basso“ ha spiegato durante il corso del suo collegamento. “Tutto quello che ci succede intorno purtroppo non ha aiutato in questo di tipo di organizzazione” ha proseguito. “Io nella vita mi occupo di eventi e sempre detto di volerlo fare in maniera molto tranquilla, ma lei non è molto d’accordo“ ha continuato, chiarendo tra l’altro che non ha alcuna intenzione, probabilmente a causa della sua riservatezza, di volerle fare la proposta in diretta su canale 5.

“Non le farò nessuna proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip” ha rassicurato. “Però abbiamo parlato spesso, nel nostro privato, di voler lavorare per allargare la famiglia” ha concluso, parlando dei loro progetti futuri.

Purtroppo, nonostante le difese del suo compagno, Cecilia Capriotti ha perso un po’ di consensi al GF Vip in quanto l’incomprensione con Maria Teresa Ruta non è piaciuta al pubblico del piccolo schermo, ma lei riuscirà a farsi perdonare? Staremo a vedere.