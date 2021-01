Maria Teresa Ruta ha un crollo al GF Vip. Cecilia Capriotti: “La vittima sono io”

Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo al Grande Fratello Vip, ma Cecilia Capriotti ha protestato contro tutti coloro che l’hanno difesa, facendo notare che la vera vittima è lei.

Maria Teresa Ruta nelle scorse ore, come i telespettatori più attenti sapranno bene, ha avuto un crollo nella casa del GF Vip. Un po’ alcune incomprensioni, un po’ i 4 mesi trascorsi sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 senza essere in contatto con i propri cari, hanno giocato a caricare la conduttrice di stress che accumulato purtroppo è scoppiato.

Il suo sfogo tra le urla non è passato inosservato, sarebbe stato il possibile il contrario, agli altri concorrenti visto che Maria Teresa ha avuto un crollo non indifferente. Tante sono state le reazioni degli altri concorrenti. C’è chi l’ha difesa, attribuendo tutto allo stress di trovarsi costantemente ripresi in diretta nazionale, c’è chi invece ha sospettato che il tutto sia stato fatto a favore di telecamere, e c’è chi invece ritiene che non sia arrivato assolutamente l’esatto messaggio. Di chi stiamo parlando? Di Cecilia Capriotti.

La showgirl, che nelle scorse ore sembra aver chiarito le ultime incomprensioni avute con la Ruta, ha affermato di essere lei la vera vittima di quest’intera situazione e di aver subito un’ingiustizia a causa della nomination ricevuta proprio da Maria Teresa.

Cecilia Capriotti si è scagliata contro Maria Teresa Ruta, facendo storcere il naso al popolo della rete.

Cecilia Capriotti contro Maria Teresa Ruta: “Ho subito un’ingiustizia”

Cecilia Capriotti si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Tommaso Zorzi, dichiarando di essere assolutamente lucida in queste ore e di essere del parere di aver ricevuto una grave ingiustizia a causa della nomination ricevuta da Maria Teresa, in quanto ha rivelato di averla scelta perché hanno parlato poco durante le scorse settimane mentre lei invece sostiene di averle fatto delle confidenze piuttosto personale e di non capire il motivo della sua scelta.

“Mi sembra davvero esagerato attribuirmi la colpa di tutto questo. Io non le ho detto davvero nulla. Non le ho risposto male e in tutto questo non ci casco” ha esordito la showgirl. “Sono io a dovermi sentire offesa non lei“ ha tuonato contro la conduttrice, su cui si è espressa anche sua figlia Guenda Goria. “Ti adoro, ma ora come ora non voglio sentirti per in questi giochetti non ci cado. Io sono stata tutto il giorno male, adesso arriva lei a fare la vittima“ ha proseguito. “Io sto malissimo per quello che lei ha fatto nei miei confronti. Io con lei mi sono aperta come non mai e poi vai a dire che mi nomina perché non ci parlo” ha continuato.

“Tommaso non dirmi che ho avuto una reazione esagerata, non l’accetto questo. Non ditemi che ho avuto comportamenti troppo esagerati” ha subito messo in chiaro con i suoi compagni di viaggio. “In questo momento sono lucida e posso dire di avere la coscienza apposto” ha aggiunto. “Nemmeno mia mamma ho trattato con lo stesso rispetto. Io sono stata vittima di un’ingiustizia da parte di Maria Teresa e per questo motivo non provo alcun senso di colpa, rifarei tutto quanto da capo” ha messo in chiaro. “Questi giochetti a me non piacciono. Ma dai, si possono fare scenate del genere? Ha avuto una reazione totalmente infantile la sua e poi rimane senza parole che io ci rimanga male, ma io mi sorprendo di lei che fa queste cose!” ha poi concluso. “Io sono la vittima di tutto quello che mi ha fatto”.

“Sono lucida perchè ho la coscienza apposto. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Che non passi il messaggio che io mi sono lamentata del russare perchè poi mi incazzo, non mi piacciono questi giochini” #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/SxqkP8PORX — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Cecilia Capriotti contro Maria Teresa Ruta non le ha di certo mandato a dire, ma una cosa è certa: durante la prossima diretta ne vedremo davvero delle belle.