Crollo nervoso di Maria Teresa Ruta al GF con urla e pianto, la reazione dei vip

Crollo nervoso di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip con urla e pianto disperato: la reazione incredula degli altri concorrenti.

Attimi di tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta, dopo 120 giorni di sorrisi e di calma, ha avuto un crollo nervoso sfogandosi con pianto ed urla. Tutto è accaduto durante la cena dei concorrenti della casa di Cinecittà quando Giulia ha rivolto una domanda ai suoi coinquilini. “Chi è che russava stanotte?”. Carlotta risponde: “Penso Mary”.

Una domanda e una risposta che hanno fatto cambiare l’umore di Maria Teresa Ruta che, stanca di essere giudicata per qualsiasi atteggiamento, dopo aver trovato consolazione tra le braccia di Tommaso Zorzi, si è rifugiata in piscina. Raggiunga dallo stesso Tommaso, Stefania Orlando, Giulia Salemi e Adua Del Vesco ha tirato fuori il proprio malessere.

La crisi emotiva di Maria Teresa Ruta: l’amaro sfogo al Grande Fratello Vip 2020

Adua Del Vesco e Giulia Salemi si accorgono immediatamente del cambiamento d’umore di Maria Teresa Ruta e le chiedono se ci sia rimasta male, ma la Ruta nega. Poi si allontana e si lascia andare ad uno sfogo scoppiando a piangere. “Io sento mille persone che si alzano nella notte…”, afferma Maria Teresa mentre si allontana.

A scatenare lo sfogo della Ruta sarebbe stato l’atteggiamento di Cecilia Capriotti che, ancora arrabbiata per la nomination ricevuta da Maria Teresa, starebbe continuando a lamentarsi anche per i rumori in stanza durante la notte.

“Ne sta facendo una cosa più grande di quella che è…” ribatte Stefania Orlando. In piscina, raggiunta dai compagni, si lascia andare ad un amaro sfogo. “Nessuno mi deve difendere, non ne posso più! E ballo, e russo e rido… basta! Sono una persona e se sbaglio pago!” afferma tra le lacrime Maria Teresa che viene abbracciata da Tommaso sperando di riuscire a calmarla.

In casa, lo sfogo della Ruta scatena così alcune reazioni, in particolare quella di Cecilia Capriotti che viene affrontata da Tommaso, convinto che l’atteggiamento di Cecilia abbia provocato il crollo emotivo di Maria Teresa.

“Se ti posso dire, la tua reazione è stata esagerata. Non le parli, le hai risposto male stamattina”, afferma Zorzi.

“Non ci casco, cambia discorso. Da essere offesa io a farla passare da vittima, non ci sto. Sono giochetti. Lei però non può pretendere che io le parli, perché sono vera. Non me la sento, sarei ipocrita. Sarebbe troppo semplice andare lì e sfogarmi, ma voglio tenermi la mia dignità anche per chi mi guarda da casa“, ribatte duramente Cecilia.

MTR: “Sono solo incazzata. posso esserlo dopo 120 giorni? Sono fatta così. Non posso cambiare ma le cose le vedo” #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/jIwyPWqQbP — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Stefani tenta di consolare MTR ma lei continua nel mental breakdown: “Mi vergogno, sono brutta nelle clip, sempre. Lo so che non sono giovane e non sono rifatta”

(Sei un fiore comunque MTR) #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/5tdyIZrVbs — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Contiua la straziante crisi di MTR: “Tutte le nomination mi sono state restituite alla grande. Se ne ho fatta 1 io, ne ho prese 2 e quindi sono sempre in debito” #mtrvip #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/mNdjn2VoJq — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021

Tra le due donne, poi, in cucina, sotto lo sguardo di Samantha De Grenet e Tommaso Zorzi, torna la pace con Cecilia che afferma di essersi sentita tradita da Maria Teresa in cui avrebbe visto sin dal primo giorno di permanenza un porto sicuro per poi essere nominata proprio da lei.