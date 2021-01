Stefania Orlando, l’ex marito Andrea Roncato: “Mi ha lasciato, aveva un altro”

L’ex marito di Stefania Orlando, Andrea Roncato, ha rivelato a Live Non è la d’Urso il motivo del loro divorzio. In quanto la concorrente del Grande Fratello Vip lo avrebbe tradito anni fa.

Stefania Orlando, ben 23 anni fa, è stata sposata con Andrea Roncato. Un’unione importante, in quanto basti soltanto ricordare che fare da testimone di nozze ci furono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, insomma nomi di certo non da poco.

La concorrente, durante il corso della sua esperienza nel GF Vip, dove ha ricevuto un colpo basso da Cecilia Capriotti, ha rivelato che il loro matrimonio è terminato a causa di alcuni problemi che ha avuto con l’attore, ma quest’ultimo, ospite a Live Non è la d’Urso, ha rivelato che il problema era soltanto uno ed era un altro uomo.

“Stai dicendo che ti ha tradito?” ha chiesto Barbara d’Urso incredula. “Lei aveva un altro, per carità non c’è nulla di male. Può succedere che l’amore finisca e ci si ritrovi infatuati di qualcun altro” ha risposto lui. “Beh è una cosa grave visto che eravate sposati” ha osservato la bella conduttrice partenopea. “Beh non lo so con certezza. So che poco dopo è stata legata per molto tempo con un’altra persona” ha concluso Andrea Roncato a Live Non è la d’Urso smentendo poi un’altra dichiarazione fatta dalla Orlando durante il corso della sua esperienza al GF Vip.

Andrea Roncato smentisce Stefania Orlando: “Mi fa girare le scatole”

Andrea Roncato, durante il corso della sua ospitata a canale 5, ha rivelato che non è vero che non si frequentano più a causa della sua attuale moglie, come ha invece dichiarato lei affermando che la sua attuale donna non gradisce le famiglie allargate. In quanto loro due non si conoscerebbero affatto e non ci sarebbe alcun motivo per essere gelosi di una relazione conclusasi ben 23 anni fa.

“Mia moglie l’ha vista per qualche secondo anni fa, non si conoscono. Lei non è gelosa, non è quel tipo di donna“ ha spiegato l’ex marito di Stefania Orlando, che è entrato in studio dopo le rivelazioni di Hoara Borselli. “Tu la conosci Barbara, mia moglie, ci hai sposati tu“.

“Non appena ha saputo che la madre della mia prima fidanzata era morta, mi ha fatto il biglietto per andare al funerale sapendo quanto siamo stati legati. Non si farebbe alcun problema” ha osservato e quando Barbara d’Urso le ha chiesto per quale motivo Stefania dovrebbe inventarsi una cosa del genere, lui ha risposta: “Ma sai nei reality spesso si dicono cose che non sono vere, come c’è chi dice che non vedeva il padre invece lo ha visto il giorno prima” ha concluso. “Le auguro di fare il suo percorso e di vincere” ha aggiunto.

L’ex marito di Stefania Orlando ha smentito le sue dichiarazioni, precisando anche che lei è sempre stata una ex un po’ invadente, in quanto altre compagne con cui ha avuto una relazione si lamentavano della sua eccessiva presenza all’interno della sua vita. Sarà realmente così? Vedremo come replicherà lei.