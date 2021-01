Andrea Zenga ha mentito sul padre? Hoara Borselli, ex di Walter, rompe il silenzio

Andrea Zenga, concorrente del Grande Fratello Vip ha mentito sul rapporto con suo padre? Hoara Borselli, ex del calciatore, ha rotto il silenzio a Live Non è la d’Urso, ha raccontato la sua versione della storia.

Andrea Zenga non ha mai fatto mistero, prima del suo ingresso nella casa del GF Vip, di non aver un buon rapporto con suo padre, il grande calciatore Walter. Il concorrente di Alfonso Signorini ha rivelato che lui non c’è mai stato, tanto da non sentirne la mancanza perché non può avvertire l’assenza di qualcuno che, in teoria, non avrebbe mai avuto vicino a sé.

La confessione di Andrea ha emozionato il pubblico del piccolo schermo, ma c’è chi insinua che non abbia raccontato tutta la verità, invitando Hoara Borselli, attrice ed ex del calciatore, a raccontare la sua versione dei fatti, in quanto lei c’era e potrebbe testimoniare che il giovane Zenga non avrebbe raccontato tutta la verità sul loro rapporto.

Hoara Borselli a Live Non è la d’Urso ha rotto il silenzio su Andrea Zenga, raccontando i sei anni che lei ha vissuto al fianco del calciatore, confermando o smentendo quanto raccontato nella casa più spiata d’Italia.

Hoara Borselli a Live Non è la d’Urso: confessione su Andrea Zenga

Hoara non ha assolutamente smentito che il rapporto tra Andrea Zenga e suo padre non fosse dei migliori, in quanto era, ed è, piuttosto complicato. La Borselli ha rivelato che purtroppo il lavoro di Walter lo costringeva a stare in giro per il mondo, tanto da trascorrere quasi 3 anni negli Stati Uniti, rendendo il tutto più difficile da gestire, considerando anche lui e sua moglie si erano lasciati.

L’ospite di Barbara d’Urso ha confermato che il calciatore aveva realmente preso casa, come di recente si è mormorato, ad Ancona per poter vedere i suoi figli, facendo avanti e indietro per gli Stati Uniti e che purtroppo Andrea aveva, ed ha, una forte rabbia nei confronti di suo padre e questo, collegata all’intera situazione, non ha di certo aiutato il tutto.

“Io penso che qualcosa di buono quest’uomo lo abbia fatto. Io comprendo Andrea, anche io vengo da genitori divorziati, e provavo la sua stessa rabbia, ma gli consiglio di imparare degli errori di suo padre. Ora è un uomo, possono avere un rapporto alla pari. Anche perché tutto non aiuta nessuno e fa stare male entrambi“ ha dichiarato in diretta su canale 5, trovando un certo consenso da parte della bella conduttrice partenopea, che ha invitato anche lei il concorrente a fare un passo avanti verso suo padre e invitando quest’ultimo a venire incontro al figlio.

“Anche io ho divorziato con mio marito, ma ho sempre tenuto i miei figli fuori dai nostri problemi” ha aggiunto Barbara, portando in studio la sua testimonianza. Andrea Zenga, tra l’altro di recente sua madre ha svelato perché la sua storia con Alessandra è finita, ascolterà il consiglio ricevuto dall’ex di suo padre?

“Non vedeva l’ora di incontrarli”

La storica ex compagna di Walter Zenga, Hoara Borselli, racconta il rapporto con i figli durante gli anni in cui sono stati insieme #noneladurso pic.twitter.com/QT28TYPfkd — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 17, 2021

Molto probabilmente Alfonso Signorini, durante la diretta di domani, mostrerà il video di questo spezzone al suo concorrente, che la sua esperienza al GF Vip lo possa aiutare ad avvicinarsi a suo padre? Staremo a vedere, visto che non sarebbe la prima volta che la tv riunisce la famiglia.