Pomeriggio 5, bomba su Andrea Zenga: “Ha mentito su suo padre, non è vero niente”

A Pomeriggio 5, l’opinionista Biagio D’Anelli ha sganciato la bomba su Andrea e Nicolò Zenga affermando che hanno mentito sul loro padre Walter.

Pomeriggio 5 è tornato finalmente sul piccolo schermo degli italiani con la prima puntata di questo 2021. Barbara d’Urso è tornata con il botto, regalando scoop nuovi di zecca per tutti i suoi fedeli telespettatori, che sentivano e non poco la mancanza delle sue buste choc. Che cosa conteneva quella di oggi?

La bella conduttrice partenopea non ha mostrato il contenuto della busta, probabilmente lo farà a Live Non è la d’Urso, ma ne ha parlato con il diretto interessato che le ha fornito il materiale: Biagio D’Anelli. L’opinionista ha smentito categoricamente quanto affermando da Nicolò, che ieri è stato ospite a Domenica Live, e Andrea Zenga, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

I due hanno affermato di non avere mai avuto un padre presente e che nulla abbia fatto di fronte le loro richieste di stringere un rapporto padre figlio. Biagio ha smentito la loro versione, difendendo il calciatore. Sì perché il loro papà, come risaputo, è Walter Zenga, il grande campione. Secondo l’opinionista, nulla di quanto detto corrisponderebbe alla verità dei fatti ed avrebbe dei documenti che lo provano. In particolare ci sarebbe una vera e propria prova choc che dovrebbe essergli recapitata durante il corso di questa serata.

Biagio D’Anelli ha sganciato la bomba su Andrea Zenga a Pomeriggio 5, dando qualche piccola anticipazione al pubblico di Barbara d’Urso su cosa avrebbe mentito.

Biagio D’Anelli smentisce Andrea Zenga a Pomeriggio 5: il retroscena su Walter

Biagio D’Anelli ha rivelato che secondo fonti a lui certe, Walter Zenga avrebbe sempre provato ad avere un rapporto con i suoi figli. Tant’è quando avrebbe iniziato una relazione con Hoara Borselli, avrebbe preso casa a Milano per permettere ai suoi figli di poter stare da soli, ma non solo. Il calciatore si sarebbe anche “sacrificato” dormendo sul divano pur di fare stare comodi i suoi ragazzi.

In studio però non tutti sono sembrati essere molto convinti della notizia choc lanciata dall’opinionista di Pomeriggio Cinque in quanto non comprendono come mai Andrea Zenga e suo fratello avrebbero dovuto mentire, visto che lui ha affermato di non provare alcuna rabbia nei confronti di suo padre e di non avere alcuna intenzione di voler ricucire il loro rapporto, tutt’altro, ma si sarebbe semplicemente limitato a raccontare la sua esperienza. “Per quale motivo avrebbe dovuto inventarsi tutto?” ha fatto notare Vladimir Luxuria. “Lui non è andato nella Casa per parlare di quello, in un momento di confidenza ha semplicemente raccontato la sua esperienza con mola calma” ha proseguito. “Tutto qua”.

Biagio però non è assolutamente d’accordo e ne ha approfittato per lanciare un appello a Nicolò, chiedendogli di potersi incontrare per avere alcuni chiarimenti. Il figlio di Walter Zenga, tra l’altro lui si è lasciato andare ad un pesante sfogo, accetterà?

Dopo le dichiarazioni dei figli di Walter Zenga, spuntano dei documenti #choc Biagio d’Anelli spiega di cosa si tratta #Pomeriggio5 pic.twitter.com/sCT1mMR4ak — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 11, 2021

Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5 ha lasciato tutti senza parole e non ci resta che attendere le tanto annunciate prove a favore della sua tesi.