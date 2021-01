Perché Andrea Zenga ed Alessandra Sgolastra si sono lasciati? La verità

Perché Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati? La mamma di lui, in collegamento con Casa Chi, ha raccontato tutta la verità sulla fine della loro relazione.

Andrea Zenga è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, chiamato dalla produzione a causa del prolungamento della messa in onda del reality show di canale 5, che sarebbe dovuto terminare a dicembre ma siccome ha riscosso un certo successo tra il pubblico del piccolo schermo si è optato per posticipare a fine febbraio la data della messa in onda.

Il concorrente però non è nuovo a questo modo, in quanto ha preso parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, condotta da Simona Ventura, in coppia con Alessandra Sgolastra. I due, nonostante avessero avuto un percorso travagliato, hanno scelto di terminare il programma insieme ma durante i primi mesi di quest’anno hanno scelto di terminare la loro relazione. L’ex coppia, che ha annunciato la rottura sui social, non si è sbilanciata in merito ai motivi che li hanno spinti ad allontanarsi, creando una certa curiosità tra il pubblico che li ha seguiti all’isola delle tentazioni.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Roberta Termali, ex stella della tv nonché madre del concorrente, che recentemente intervista a Casa Chi ha raccontato per quale motivo i due hanno scelto di separare le loro strade in maniera definitiva.

“La loro relazione è finita andando scemando man mano che passava il tempo” ha spiegato la mamma di Andrea, tra l’altro lui è stato protagonista di una bomba lanciata a Mattino 5. “La storia è durata 4 anni, durante questo periodo c’è stata l’esperienza a Temptation Island, ma il motivo della loro separazione è che il loro amore è andato a scemare. Non si sono più trovati insieme“ ha spiegato la Termali. “Si sono lasciati in maniera molto naturale, le loro prospettive di vita ormai erano completamente diverse l’uno dall’altra” ha poi proseguito. “Anche se lei, dove ammettere, resterà sempre nel mio cuore. Si sono conosciuti quando erano dei ragazzi e lei è stato l’amore più importante della sua vita” ha aggiunto. “La considero come una mia figlia adottiva, ma purtroppo non è andata come speravo”.

“Come dicevo, la loro relazione è finita man mano con il tempo. Quando lui ne ha preso piena consapevolezza, si sono parlati ed anche lei non provava più il sentimento che aveva un tempo” ha concluso. “Lei ha rifiutato di venire qui in collegamento, non conosco il motivo di tale scelta, ma posso dire che lei è una ragazza molto timida e riservata” ci ha tenuto a precisare.

Perché Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati ora non è più un mistero e lei probabilmente ha preferito non tornare sul piccolo schermo perché rispetta il sentimento che li ha uniti per molto tempo.

Andrea Zenga al Grande Fratello Vip: Roberta Termali svela perché ha partecipato

Durante il corso del collegamento con Casa Chi, la mamma di Andrea Zenga ha anche rivelato come mai suo figlio ha scelto di prendere parte alla quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini e di lanciarsi in questa nuova esperienza televisiva, visto che non era rimasto particolarmente contento di com’era stato il suo percorso all’interno dell’isola delle tentazioni di Temptation Island.

“Andrea non ha mai fatto un mistero che non gli dispiacerebbe arrotondare le sue modeste entrate economiche in modo tale da potersi mettere qualcosa da parte per crearsi una famiglia in futuro” ha spiegato l’ex volto della tv in diretta su Instagram, tra l’altro anche suo figlio Nicolò è andato in tv per parlare del complicato rapporto con il padre. “A Milano ha iniziato a lavorare come agente immobiliare e diciamo che si sta imparando il mestiere, come si è soliti dire” ha spiegato. “Poi è arrivata la chiamata per il GF Vip e, nonostante in un primo momento non sapeva se accettare o meno l’offerta della produzione, poi ha scelto di entrare nella Casa, come si fa a dire di no” ha confidato.

“Lui non ha cercato questa strada, ma piuttosto è stata un’idea dell’agenzia che lo sta seguendo. Anche perché Temptation Island è stata un’esperienza che lo ha devastato“ ha poi ammesso. “Non è riuscito a gestire tutto ciò che è successo dopo la messa in onda del programma, quando sono arrivati sì i complimenti ma anche tante critiche. Non era abituato a tutto questo“ ha poi proseguito. “Ma anche per tutto quello che è successo durante il suo percorso con Alessandra, si è quasi pentito di aver partecipato“ ha dichiarato.

“Adesso è tutto un altro registro, lui è felice e sa interagire con i suoi fedeli sostenitori su Instagram poi si aspettava di venire eliminato dopo qualche settimana dal programma invece direi che tutto sommato il suo percorso sta andando bene” ha osservato per poi parlare anche dell’attuale situazione sentimentale di suo figlio perché c’è chi lo vede molto preso da Dayane Mello, che aveva catturato anche l’interesse di Mario Ermito, eliminato dal programma durante la scorsa diretta.

“Per quanto riguarda la sua esperienza nella casa, come dicevo, ritengo stia andando piuttosto bene perché si sta affezionando un po’ a tutti e ho notato uno sguardo intenerito quando si parlava della sua storia” ha proseguito facendo riferimento alla bella modella brasiliana. “Io non ho alcun tipo di pregiudizio verso nessuno dei ragazzi. L’importante, qualora dovesse realmente succedere qualcosa, è la felicità di mio figlio. Sono pienamente consapevole che tutto questo può sembrare della banale retorica, ma è così” ha spiegato. “Io non ho avuto figlie femmine e per questo motivo mi affeziono tantissimo alle ragazze che mi presentano e per me non è un problema se la sua futura compagna dovesse già avere una figlia” ha rassicurato.

“Ma onestamente non credo lui abbia al momento la voglia di tornare ad innamorarsi. Non credo” ha poi osservato. “Credo che lui abbia visto una certa somiglianza tra la sua storia e quella di Dayane, anche se lei ha un passato decisamente più duro ed ha avuto a che fare con problematiche che mio figlio non ha vissuto” ha proseguito. “Quando in diretta si parlava della sua storia, lui ha pianto. Non so se è coinvolto a livello sentimentale, ma nel caso ben venga” ha concluso. “Chiunque voglia bene ai miei figli è sempre il benvenuto”.

“Per me mia mamma è anche un papà”… Andrea Zenga ha deciso di aprire il suo cuore: lascia una porta aperta, ma non sa se è davvero pronto. #GFVIP pic.twitter.com/oaqqwfnYhM — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Roberta Termali su Andrea Zenga ha svelato qualche piccola sfaccettatura di cui il pubblico non era ancora a conoscenza e durante il corso di quest’esperienza al Grande Fratello Vip sta imparando ad apprezzarlo sempre di più.