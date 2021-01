Signorini fa il verso alla crisi di Maria Teresa: Emma, Ambra e De Lellis indignate

Signorini ha imitato la crisi avuta da Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, indignando il pubblico della rete e non solo. Anche numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo non hanno mancato di mostrare tutto il loro sdegno.

Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera del GF Vip non poteva non parlare del crollo di Maria Teresa Ruta, che durante gli scorsi giorni non è riuscita più a reggere la pressione del gioco, visto che sono ormai quattro mesi che lei ed altri concorrenti sono rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Fin qui nulla di male, non c’è assolutamente nulla di strano che il conduttore abbia scelto di trattare l’argomento durante il corso della diretta, visto che fa parte delle dinamiche del programma, ma c’è stato un suo gesto che non è piaciuto al pubblico del piccolo schermo e non solo. Quale?

Alfonso Signorini ha imitato la crisi di Maria Teresa Ruta ad inizio puntata, facendole il verso. Il gesto, come anticipato, non solo non è stato apprezzato dai telespettatori ma anche da alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno dimostrato a loro a volta che il gesto del conduttore non è stato il massimo dell’eleganza.

Alfonso Signorini fa infuriare il web: l’imitazione di Maria Teresa non piace

L’imitazione di Alfonso Signorini non è affatto piaciuta al pubblico che ha seguito in diretta la puntata, in quanto è stata trovata non solo di pessimo gusto, in quanto in quel momento Maria Teresa Ruta, che è stata difesa da Guenda Goria durante la puntata di ieri di Live Non è la d’Urso, stava manifestando un momento di malessere, rivelando non solo di essere arrivata al limite della pazienza ma anche di non piacersi quando si rivede nelle clip che la produzione crea da mandare in onda durante le puntate.

Il video dell’imitazione, come è possibile verificare anche dagli screen pubblicati da Trash Italiano, che ha provveduto a caricare il video in rete, non è piaciuto nemmeno ad alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Qualche esempio? Giulia De Lellis, che ha preso parte alla seconda edizione del programma. Emma Marrone, famosa cantante ed ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi e l’attrice Ambra Angiolini. Insomma, il gesto del padrone di casa sembra mettere d’accordo tutti e purtroppo non in positivo, visto che nessuno sembrerebbe aver apprezzato quel momento.

Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto hanno messo like anche Emma, Ambra Angiolini e Giulia De Lellis – #GFVIP https://t.co/41Hk1QeiRw — Trash Italiano (@trash_italiano) January 18, 2021

Alfonso Signorini chiederà scusa a Maria Teresa Ruta come settimana scorsa ha fatto con Samantha De Grenet, a causa della lite con Antonella Elia, o deciderà di non affrontare più l’argomento in questione, sorvolando sulle critiche mosse dal pubblico che da mesi ormai segue il programma? Staremo vedere, almeno per il momento tutto sembra tacere.