Guenda Goria affronta Filippo Nardi a Live Non è la d’Urso: “Ci sei o ci fai?’”

Guenda Goria a Live Non è la d’Urso ha avuto un faccia a faccia con Filippo Nardi, che ha duramente offeso Maria Teresa Ruta a causa del suo crollo al Grande Fratello Vip.

Guenda Goria, come annunciato durante il corso di questi giorni, questa sera è stata ospite a Live Non è la d’Urso per avere un chiarimento con Filippo Nardi, che ha commentato il crollo di Maria Teresa al GF Vip definendo la concorrente come una persona borderline.

Un colpo basso quello dell’ex concorrente, che è stato squalificato dalla casa più spiata d’Italia proprio a causa dei suoi commenti, decisamente poco carini, nei confronti della conduttrice. Per questo motivo Guenda lo ha incontrato nell’ascensore di Barbara d’Urso, in modo tale da avere un chiarimento definitivo con lui, visto che qualche settimana fa le aveva fatto le sue scuse a causa delle parole utilizzate nei confronti della Ruta.

“Ma ci sei o ci fai?“ ha chiesto a bruciapelo Guenda, entrata nell’ascondere subito dopo le scottanti rivelazioni di Mario Ermito in diretta. “Ci eravamo già chiariti prima, però tu continui a parlare di mia madre” ha proseguito l’artista. Filippo ha provato a giustificarsi affermando che purtroppo non ha saputo gestire bene la situazione legata ai social, visto che quel commento era stato rilasciato su Instagram, in quanto si era limitato ad esprimere un suo pensiero, e poi cancellato, dopo che un fan l’aveva taggato.

Il confronto tra Guenda Goria a Filippo Nardi a Live Non è la d’Urso non è di certo finito qui, in quanto sono intervenuti non solo Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, ma anche Pietro Delle Piane, ex fidanzato di Antonella Elia.

Filippo Nardi confronto con Guenda Goria: interviene l’ex di Antonella Elia

Filippo Nardi prova a spiegare il perché delle sue forti dichiarazioni contro Maria Teresa Ruta #noneladurso pic.twitter.com/69X6Yj0VlP — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 18, 2021

Pietro Delle Piane ha difeso la sua ex fidanzata Antonella Elia, consigliando a Filippo Nardi non solo di stare attento su cosa scrive sui social, ma anche di prestare una maggiore cura quando rilascia le interviste visto che non ha speso parole carine nei confronti dell’opinionista.

Filippo, infatti, l’ha definita una persona triste ed invidiosa e non si pente assolutamente di quello che ha dichiarato in quanto rispecchierebbe il suo pensiero sulla Elia. “Dovresti imparare l’educazione” ha tuonato Pietro. “Sei stato un suino“ ha aggiunto, facendo intervenire anche Barbara d’Urso che non ha apprezzato il commento fatto trovandolo decisamente poco carino.

“Hai detto che lui non ha espresso belle parole nei confronti di Antonella” ha fatto notare la padrona di casa. “Ma nemmeno tu sei stato meglio visto che lo hai definito in questo modo” ha aggiunto. “Onestamente non mi è piaciuto questo tuo commento” ha poi concluso togliendogli la parola e dando la buonanotte al suo fedele pubblico, visto che ormai è giunto l’ora di chiusura, dando appuntamento a tutti loro con la diretta di domani di Pomeriggio 5.

Senza però congedare i suoi ospiti che hanno continuato il loro confronto all’interno dell’ascensore di Live Non è la d’Urso. Sicuramente la conduttrice mostrerà al suo pubblico ciò che non è riuscito a vedere durante il corso della diretta di questa sera.

“Mi sei sembrato il Morgan della situazione”

Amedeo Goria asfalta Filippo Nardi a Live #noneladurso con una sola frase! pic.twitter.com/uMYQFk1rh1 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 18, 2021

Sicuramente la diretta di domani sera del Grande Fratello Vip non sarà affatto facile per Maria Teresa Ruta, che si ritroverà a fare i conti con tutto quello che è successo dopo il suo sfogo negli scorsi giorni. Fortunatamente però può sempre contare non solo sull’appoggio della sua famiglia, sempre presente a sostenerla, ma anche in quello del pubblico del piccolo schermo, che per ben 19 nominations ha scelto di farla proseguire con il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.