Perché Mario Ermito ha diffidato Francesca Cipriani? La verità a Live

Mario Ermito, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha rivelato a Live Non è la d’Urso di aver diffidato Francesca Cipriani. Ecco perché ha scelto di agire per vie legali.

Mario Ermito è stato l’ultimo concorrente ad abbandonare la casa del GF Vip per il volere del pubblico del piccolo schermo. Non appena uscito il suo nome è stato al centro della cronaca rosa in quanto secondo alcuni recenti gossip avrebbe avuto un flirt con Giacomo Urtis subito dopo la sua uscita nella casa.

Lui ha smentito il tutto e questa sera, durante il corso della sua ospitata a Live Non è la d’Urso, ha ribadito che tra lui e il chirurgo delle star non c’è stato assolutamente nulla tra loro e ci tiene a precisare, a chi lo accusa di scaldarsi troppo per il gossip, insinuando che gli dia fastidio soltanto perché Giacomo è un uomo, che ha due sorelle omosessuali e non avrebbe alcun problema ad ammettere di non essere eterosessuale.

Questa sera, però, ha fatto di più affermando di aver agito per vie legali non nei confronti di Urtis, ma di qualcun altro, chi? Mario Ermito ha diffidato Francesca Cipriani in quanto ha fatto alcune dichiarazioni sul suo conto che non corrisponderebbero alla realtà dei fatti.

Mario Ermito a Live Non è la d’Urso: “Francesca Cipriani ha detto cose non vere”

Mario Ermito ha spiazzato tutti facendo questa confessione in diretta, in quanto nessuno in studio si sarebbe mai aspettato una rivelazione del genere durante il corso della sua ospitata. L’attore ha confidato di essere passato per vie legali dopo alcuni opinionisti gli hanno chiesto se questo gossip che girava in rete corrispondesse alla realtà, lui ha confermato il tutto svelando che non ha gradito che durante un’intervista rilasciata da Giacomo Urtis lei si sia intromessa affermando che li ha sentito avere rapporti intimi una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip.

“Io stavo facendo un’intervista al telefono, ero in diretta radio, Francesca mi ha strappato il telefono da mano ed ha dichiarato che ci ha sentiti fare fiki fiki, ma stava scherzando. Sapete com’è fatta la Cipriani su” l’ha giustificata il chirurgo delle star, che è entrato in studio dopo le dichiarazioni choc dell’ex marito di Stefania Orlando.

Dopo aver precisato di aver agito per vie legali, Mario ci ha tenuto a chiarire che tra lui ed Urtis non c’è stato assolutamente nulla se non una semplice amicizia. Tant’è che se dovesse scegliere tra lui e Barbara d’Urso, punterebbe tutto su di lei, rispondendo ad una curiosità posta dalla bella conduttrice partenopea a Live.

+10 punti a chi ci ha messo meno di 5 secondi a ricordarsi che anche Mario era al #GFVip quest’anno (io no) #noneladurso — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 17, 2021

Mario Ermito a Live Non è la d’Urso ha confermato di aver diffidato Francesca Cipriani, ma come reagirà quest’ultima? Sicuramente, nel corso di questi giorni, la bionda opinionista di Barbara d’Urso romperà il silenzio raccontando la sua versione della storia.