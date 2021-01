Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno avuto un flirt dopo il GF Vip? La verità

Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno avuto un flirt dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip? L’attore, dopo la sua eliminazione dal programma, ha svelato tutta la verità.

Mario Ermito, non appena terminata la sua esperienza nella casa del GF Vip, è stato travolto dal mondo della cronaca rosa. In quanto un paparazzo a Mattino 5 ha rivelato che due ex concorrenti, di cui nessuno sospetta, hanno avuto un flirt subito dopo la fine dell’esperienza nel reality show di canale 5. E che c’entra lui? Direte giustamente voi leggendo queste righe.

In un primo momento il popolo della rete aveva subito pensato che il paparazzo facesse riferimento a Guenda Goria e Filippo Nardi, ma lei ha prontamente smentito il tutto in diretta, affermando che tra loro non c’è stato nulla se non prendersi un caffè insieme e nulla di più, mettendo a tacere subito la voce sul suo conto e mandando in confusione i telespettatori che curiosi vogliono conoscere l’identità dei due concorrenti.

A dare man forte al gossip ci ha pensato Deianira Marzano, che ha affermato di essere a conoscenza anche lei del flirt avuto tra due ex concorrenti e che non si tratta di un uomo e una donna, ma di due persone dello stesso genere. Dopo queste sue dichiarazioni, gli utenti della rete hanno subito pensato che si trattasse di Giacomo Urtis e Mario Ermito. In quanto essendo il chirurgo delle star molto amico dell’influencer, hanno prontamente sospettato che sia stato lui a raccontarle il tutto, ma le cose stanno davvero così? Intervistato da Super Guida Tv, l’attore ha svelato tutta la verità.

Giacomo Urtis, Mario Ermito fa chiarezza: “Siamo solo amici”

Mario Ermito ha rivelato che tra lui e Giacomo Urtis non c’è stato assolutamente nulla dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip se non una splendida amicizia e trova davvero assurdo come lui debba in qualche modo giustificarsi di essere suo amico e non qualcosa di più soltanto perché il chirurgo delle star è dichiaratamente omosessuale.

“Onestamente sono davvero senza parole nel dovermi giustificare di avere un’amicizia con una persona soltanto per questa ha un orientamento sessuale diverso dal mio e che si arrivi ad insinuare cose come flirt” ha esordito l’attore sul portale, facendo riferimento all’amicizia con Giacomo, che di recente “ha dato i numeri”. “Io e Giacomo siamo soltanto amici e tutte le voci che ci vedono essere qualcosa di più vi garantisco che sono tutte campate per aria” ha concluso, mettendo a tacere i gossip che li vedrebbero formare una coppia dopo la fine della loro esperienza nella casa più spiata d’Italia.

#GFVIPPARTY torna LUNEDI alle 20:30 in streaming su Mediaset Play, con Awed, Annie Mazzola e tantissimi ospiti: Alfonso Signorini, Francesco Oppini, Giacomo Urtis, Armanda Frassinetti! Pronti a vivere il backstage di #GFVIP? pic.twitter.com/PcEhK1i1pH — Mediaset Play (@MediasetPlay) January 16, 2021

Mario Ermito ha smentito il flit con Giacomo Urtis e il popolo della rete, nonostante ciò, continua ad indagare, curioso più che mai di scoprire chi siano i due ex concorrenti del GF Vip che hanno provato un interesse che va ben oltre la semplice amicizia.