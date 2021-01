Perché non provi a tentare la fortuna con il mitico chirurgo delle star Giacomo Urtis? La vittoria potrebbe essere fra le tue mani!

Un bacio fortunato? E se fosse proprio questo giovane uomo “tutto pepe” a poterti garantire la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe assicurarti la vita da sogno che ormai spopola nei tuoi desideri più profondi.

Vuoi vivere una esperienza di lusso alle Maldive oppure fare un viaggio lunghissimo in giro per tutto il mondo? Sarebbe per te un sogno da voler sicuramente realizzare! Magari anche fare una crociera tranquilla in giro per il mondo prendendoti un periodo di riposo meritato grazie ai soldi della vincita?

I numeri li cerchiamo in giro per tutte le cose che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri vincenti. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade un avvenimento importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Tutti noi vogliamo vincere il montepremi, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno basi monetarie molto più solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio della dea bendata, o in alternativa basterebbero anche i numeri, no?

E se i numeri in questo caso te li offrisse il chirurgo delle star più popolare ed anche più chiacchierato degli ultimi anni? L’ormai ex inquilino della casa del GF VIP, Giacomo Urtis, è pronto a darti i numeri fortunati!

Giacomo Urtis pronto a darti i numeri fortunati

Nome : Giacomo Urtis

Età : 43 anni

Data di nascita : 28 settembre 1977

Luogo di nascita : Caracas

Segno Zodiacale : Bilancia

Professione : chirurgo estetico, personaggio tv, opinionista, attore

Peso : 86 Kg

Altezza : 1,78 cm

Tatuaggi: due ai lati dell'inguine

Followers su Instagram: 573 mila

Curiosità: E' stato concorrente dell'edizione 2020 del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Celebre è il suo bacio sotto il vischio con l'attore Mario Ermito, i due sono diventati molto amici.

Sulla base delle caratteristiche più evidenti che circondando il chirurgo delle star, una volta rielaborate, possiamo definire quali sono i numeri fortunati subito pronti per essere giocati di Giacomo Urtis:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri del famosissimo chirurgo delle star)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri del famosissimo chirurgo delle star) 2 (i tatuaggi che il giovane uomo porta ai lati dell’inguine, non ne sono visibili altri)

(i tatuaggi che il giovane uomo porta ai lati dell’inguine, non ne sono visibili altri) 3 (l’ultima cifra del numero di follower che seguono su Instagram il tutto pepe spesse volte ospite di Barbara d’Urso)

(l’ultima cifra del numero di follower che seguono su Instagram il tutto pepe spesse volte ospite di Barbara d’Urso) 7 (la bilancia è il settimo fra i segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il bel chirurgo plastico e personaggio televisivo Giacomo Urtis)

(la bilancia è il settimo fra i segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il bel chirurgo plastico e personaggio televisivo Giacomo Urtis) 9 (settembre è il nono mese dell’anno ed è quello in cui è nato il giovane uomo)

(settembre è il nono mese dell’anno ed è quello in cui è nato il giovane uomo) 19 (le prime due cifre del suo anno di nascita)

(le prime due cifre del suo anno di nascita) 20 (le prime due cifre e le ultime due cifre dell’anno in cui ha partecipato dapprima come ospite e poi come concorrente della casa del Grande Fratello Vip)

(le prime due cifre e le ultime due cifre dell’anno in cui ha partecipato dapprima come ospite e poi come concorrente della casa del Grande Fratello Vip) 28 (è il giorno in cui è nato il giovane uomo che noi abbiamo imparato a conoscere all’interno della casa più spiata d’Italia)

(è il giorno in cui è nato il giovane uomo che noi abbiamo imparato a conoscere all’interno della casa più spiata d’Italia) 43 (gli anni di età del chirurgo delle star che tante volte ha fatto parlare di sé per i suoi confronti nei salotti tv con altri chirurghi plastici)

(gli anni di età del chirurgo delle star che tante volte ha fatto parlare di sé per i suoi confronti nei salotti tv con altri chirurghi plastici) 57 (le prime due cifre del migliaio di follower che su Instagram seguono il chirurgo ed opinionista, il cui profilo è proprio diviso fra la sua professione medica e quella televisiva)

(le prime due cifre del migliaio di follower che su Instagram seguono il chirurgo ed opinionista, il cui profilo è proprio diviso fra la sua professione medica e quella televisiva) 77 (le ultime due cifre dell’anno in cui è nato il giovane uomo)

(le ultime due cifre dell’anno in cui è nato il giovane uomo) 78 (i centimetri di altezza oltre al metro del chirurgo delle star)

(i centimetri di altezza oltre al metro del chirurgo delle star) 86 (il peso del muscoloso personaggio televisivo dapprima ospite e poi concorrente della casa del GF Vip)

Sulla base dei numeri e delle caratteristiche che circondano il chiacchieratissimo ex concorrente della casa più spiata d’Italia e popolarissimo chirurgo plastico vediamo che i numeri fortunati di Giacomo Urtis sono:

1 – 2 – 3 – 7 – 9 – 19 – 20 – 28 – 43 – 57 – 77 – 78 – 86

E se fosse proprio il chirurgo delle star a garantirti la vittoria con un colpo di bisturi?