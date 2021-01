Guenda Goria e Filippo Nardi amanti? Lei svela la verità a Mattino 5

Guenda Goria e Filippo Nardi sono la coppia improbabile nata al Grande Fratello Vip? La figlia di Maria Teresa Ruta ha svelato tutta la verità a Mattino 5.

Guenda Goria è finita al centro della cronaca rosa a causa di un gossip lanciato nelle scorse ore negli studi di Mattino Cinque. Il motivo? Un paparazzo ha rivelato che nella casa del GF Vip, di questa quinta edizione, è nata una coppia improbabile al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere. Dal lancio di questa notizia ovviamente sul web non sono mancate le prime supposizioni e gli utenti della rete si sono convinti che il paparazzo si riferisse alla figlia di Maria Teresa Ruta con Filippo Nardi, in quanto dopo la squalifica di lui a causa delle forti frasi pronunciate nei confronti della conduttrice non potrebbe che essere una coppia improbabile.

Questa mattina però Guenda, che ieri era ospite a Pomeriggio 5 dove ha difeso sua madre, è stata ospite di Federica Panicucci che non si è fatta sfuggire la possibilità se l’ipotesi fatta dal mondo della rete corrispondesse alla realtà dei fatti oppure no.

Guenda Goria ha rotto il silenzio su Filippo Nardi a Mattino Cinque, rivelando tutta la verità sul gossip che la vede protagonista.

Mattino Cinque: Guenda Goria rompe il silenzio sul gossip con Filippo Nardi

Dopo lo sfogo terribile di Maria Teresa Ruta nella casa del #GFVIP, parla la figlia Guenda in diretta a #Mattino5 pic.twitter.com/DDWje5uteh — Mattino5 (@mattino5) January 14, 2021

Guenda Goria ha assolutamente smentito la voce che la vedrebbe legata sentimentalmente con Filippo Nardi, che di recente è tornato di nuovo ad attaccare sua Madre Teresa Ruta lasciando un commento di dubbio gusto ad una pagina Instagram, affermando che tra loro non c’è assolutamente nulla e che quindi il gossip lanciato dal paparazzo durante le scorse ore non fa assolutamente riferimento alla sua persona. Allora chi sono i due concorrenti che formano questa coppia improbabile?

Gli utenti della rete, oltre a loro due, sospettano si tratti di Mario Ermito e Giacomo Urtis, in quanto è stato rivelato che non si tratta di una coppia eterosessuale. Saranno realmente loro? Almeno per il momento non si sono ancora sbilanciati su questo gossip, ma le indagini del web continuano ad andare avanti, curiosi di scoprire chi sono i concorrenti in questione che dovrebbe essere stati anche paparazzati insieme.

Oltre a smentire il gossip, però, la figlia di Maria Teresa ha difeso sua madre dal crollo avuto nelle scorse ore al GF Vip, affermando che la sua reazione è del tutto normale in quanto sono mesi che si comporta sempre ben con i suoi compagni di viaggio, ma loro non fanno altro che nominarla di settimana in settimana. Basti pensare che la conduttrice è stata protagonista di ben 19 nominations, non poche considerando che si fa riferimento dall’inizio del programma a settembre. Praticamente è stata votata tutte le settimane o quasi.

Senza dimenticare un altro elemento importante: la pressione di trovarsi 24 ore su 24 sotto i riflettori delle telecamere da ben 4 mesi. Elemento da non sottovalutare affatto.

Filippo Nardi ci ricasca e lascia un commento sui social riguardo Maria Teresa Ruta che fa discutere…#Mattino5 pic.twitter.com/iaGTfONQQA — Mattino5 (@mattino5) January 14, 2021

Guenda Goria a Mattino 5 ha fatto chiarezza sul gossip su Filippo Nardi e difeso sua madre, che nelle scorse ore si trova al centro del ciclone a causa del suo crollo. Per questo motivo ha espresso il desiderio di poterla abbracciare perché l’idea di vederla soffrire in questo modo la distrugge profondamente e non è possibile darle torto, visto che Maria Teresa Ruta sta affrontando un periodo non facile al Grande Fratello Vip. Ma sicuramente l’affetto del pubblico del piccolo schermo sarà in grado di sollevarla anche questa volta, anche se c’è chi sospetta che il suo sfogo non sia stato del tutto sicuro ma fatto a favore di telecamera. Sarà realmente così?