Guenda Goria delusa da Filippo Nardi: la confessione a Pomeriggio 5

Guenda Goria, ospite in collegamento da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, non ha potuto fare a meno di nascondere tutta la sua delusione nei confronti di Filippo Nardi.

Guenda Goria pochi minuti fa è stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque dove ha commentato il crollo avuto da suo madre ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip. Tra un commento e un altro, la padrona di casa le ha mostrato anche un commento fatto da Filippo Nardi, squalificato dal programma proprio a causa delle forti frasi pronunciate contro la conduttrice, su Instagram su quel momento. Un commento che purtroppo è andato oltre ogni buon gusto. Il motivo?

L’ex concorrente ha fatto la seguente domanda sotto al video che mostra il crollo di Maria Teresa: “Borderline?” facendo una pesante insinuazione sul conto della conduttrice. Insinuazione che aveva già fatto durante la sua breve esperienza nella Casa.

Guenda Goria a Pomeriggio Cinque ha rivelato di essere molto delusa dall’atteggiamento di Filippo Nardi, in quanto pensava che tutte le incomprensioni e gli scivoloni fatti fossero ormai acqua passata in quanto lei in privato lo aveva perdonato per le forti frasi pronunciate, ma evidentemente non è così visto che lui continua ad attaccare Maria Teresa Ruta in un momento così delicato.

Pomeriggio Cinque, Guenda Goria difende Maria Teresa Ruta: “Una reazione normale

Durante il corso della diretta di Pomeriggio 5, Guenda Goria ci ha tenuto anche a difendere ciò che è successo a sua madre nelle scorse ore. In quanto ritiene che una reazione del genere sia più che normale, visto che sua madre è una donna che trattiene sempre tutto dentro se stessa per poi arrivare al limite e scoppiare.

Purtroppo Maria Teresa Ruta, che è stata attaccata da Cecilia Capriotti, è arrivata al limite ed ha tirato tutto fuori. Bisogna anche considerare, tra l’altro, che la conduttrice è rinchiusa nella casa del GF Vip da settembre. Sono ormai mesi, dunque, che è sotto l’occhio vigile delle telecamere 24 ore su 24 ed un crollo del genere è più che normale e nessuno dovrebbe permettersi di insinuare che soffra di disturbi psicologici. Soprattutto se non si è persone qualificate a farlo.

Guenda ha difeso Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5 e il pubblico del piccolo schermo sembra essere tutto dalla sua parte, visto che per ben 19 nomination l’ha sostenuta preferendo farla continuare con il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, andando contro il volere degli altri concorrenti che non fanno altro che nominarla con le motivazioni più assurde.

Filippo Nardi commenta con ‘BORDERLINE’ lo sfogo di Maria Teresa Ruta al #GFVIP Guenda Goria: “Perchè continua?” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/8iJRFxC7DQ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 13, 2021

Sicuramente durante la prossima diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini approfondirà questo delicato aspetto e sicuramente non mancherà un confronto tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti, visto che quest’ultima ritiene di aver subito un’ingiustizia a causa di una nomination ricevuta durante la puntata andata in onda lunedì scorso e insinuando che lo sfogo della conduttrice sia soltanto un giochetto per rigirarsi la frittata.