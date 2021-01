Antonella Elia è stata attaccata da Filippo Nardi che, sulle pagine di Nuovo Tv, ha criticato l’atteggiamento assunto da lei durante la sua esperienza da opinionista alla quinta edizione Grande Fratello Vip.

Antonella Elia ha debuttato durante la quinta edizione del GF Vip come opinionista e nonostante sia molto amata dal pubblico del piccolo schermo, in quanto dice sempre quello che pensa senza mezzi termini, a volte dai diretti interessati, i vipponi che deve “giudicare”, non è poi così apprezzata.

Non è un mistero, infatti, che lei ed Elisabetta Gregoraci, tra l’altro Gabriele Parpiglia ha raccontato cosa succede dietro le quinte, non si vadano a genio e sembra che lo stesso identico sentimento sia provato anche da altri concorrenti. N’è un esempio Filippo Nardi che, tra le pagine di Nuovo tv, non le ha di certo mandate a dire all’opinionista, giudicando però non solo il suo modo di svolgere il ruolo di opinionista all’interno del reality show di canale 5, ma anche sul lato umano, etichettandola come una persona sola e triste.

Filippo Nardi ha stroncato Antonella Elia al GF Vip, facendo anche riferimento al suo scontro, che tanto ha fatto parlare, con Samantha De Grenet.

Filippo Nardi si scaglia contro Antonella Elia dopo il GF Vip

Filippo Nardi, durante il corso dell’intervista, come anticipato, non ci è andato di certo leggero, andando anche sulla sfera personale che nulla dovrebbe avere a che fare con le dinamiche previste per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.

“Sono del parere che Antonella abbia soltanto dimostrato di essere una persona sola, invidiosa e triste“ ha esordito l’ex concorrente di Alfonso Signorini, che è stato squalificato a causa delle forti frasi pronunciate contro Maria Teresa Ruta ed è anche stato protagonista di un gossip con Guenda Goria. “Durante il mio breve percorso all’interno del programma mi sono limitato a parlare di scherzi goliardici, da caserma, che si possono fare mentre uno dei tuoi amici sta dormendo, ma non li avrei mai messi in pratica“ ha proseguito.

“Anche perché quando li raccontavo, ci tengo a precisare, che Maria Teresa mi aveva detto che non stava dormendo e che mi stava fregando” ha continuato. “Io non ho mai insultato nessuno durante la mia breve permanenza nel programma” ha dichiarato tra le pagine del settimanale. “Per questo motivo ci sono poi rimasto male quando ha detto che io avrei esclamato cose cattive su di lei” ha aggiunto.

“In tutta onestà non ho nemmeno apprezzato la sua lite con Samantha De Grenet” ha poi continuato. “Si è comportata in maniera aggressiva, insultandola in maniera completamente gratuita e l’ha fatto solo per il gusto di ferirla“ ha dichiarato. “Quello che ha fatto lo trovo davvero inaccettabile e sono convinto che lei debba sì provocare noi concorrenti, ma senza rabbia e insulti“ ha concluso. “Lei dovrebbe dare valore alla poltrona che le ha consegnato il padrone di casa, facendo molta attenzione alle parole che usa durante il corso delle puntate”.

Dopo un primo choc sono pronta! Vi aspetto al #GFvip NERA! pic.twitter.com/GpnEbBbzz4 — Antonella Elia (@EliaAntonella) January 4, 2021

Filippo Nardi contro Antonella Elia non ci è di certo andato leggero, ma come reagirà lei? Sceglierà di replicare alle accuse oppure ignorerà il tutto?