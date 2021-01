Elisabetta Gregoraci ed Antonella Elia recitano al GF Vip? Parpiglia svela la verità

Elisabetta Gregoraci ed Antonella Elia recitano al Grande Fratello Vip? Gabriele Parpiglia, durante l’ultimo appuntamento di Casa Chi, ha svelato tutta la verità sul loro rapporto.

Elisabetta Gregoraci, durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha numerose volte discusso con Antonella Elia. L’opinionista di Alfonso Signorini non ha sempre utilizzato termini propriamente corretti nei suoi confronti, mandandola su tutte le furie. Tant’è che nel corso di numerose puntate non sono mancate sonore frecciate e sguardi di fuoco tra le due.

Alcuni però sospettano che le due in realtà abbiamo molto amplificato le cose tra loro per favore di telecamera. In modo tale da fornire sempre un po’ di pepe durante le dirette del GF Vip, ma è realmente così oppure le due davvero non si sopportano?

A svelare la verità è stato Gabriele Parpiglia che duramente l’ultimo collegamento con Casa Chi ha svelato in anteprima, e in esclusiva, cosa accade dietro le quinte tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Tra l’altro quest’ultima non è di certo nuova alle polemiche, visto che Benedicta Boccoli le ha rivolto una grave accusa.

Parpiglia vuota il sacco: il dietro le quinte tra Elisabetta Gregoraci e Antonella

Gabriele Parpiglia ha svelato, con grande onestà, che tra le due davvero non scorre buon sangue. Tant’è che poco prima di partire con la diretta del Grande Fratello Vip, loro nemmeno si salutano. Un atteggiamento che riservano in maniera esclusiva l’una per l’altra, in quanto con gli altri personaggi presenti in studio si comportano sempre in maniera molto carina: insomma, non si possono proprio vedere.

“Quello che succede dietro le quinte, quando non siamo in onda, è un altro reality vero e proprio” racconta il giornalista. “Succedono tante di quelle cose che sembra davvero un programma a parte” ha confidato. “C’è Pupo saluta, ad esempio, con davvero molto affatto un’ex concorrente uscita da poco dalla Casa e sto parlando di Sonia Lorenzini“ rivela Parpiglia per poi arrivare al succo della questione. “Invece Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci nemmeno si guardano in faccia“ ha rivelato.

“Mai e nemmeno per scherzo” ha subito aggiunto. “Antonella, ad esempio, appena entra in studio saluta tutte le concorrenti per poi di saltare di proposito la Gregoraci” ha dichiarato, tra l’altro proprio in queste ore l’avvocato di Elisabetta ha rotto il silenzio su Giulia Salemi. “Per lei Elisabetta è totalmente invisibile e nemmeno quest’ultima non fa una piega, non ricambiando lo sguardo” ha ammesso. “Loro non incrociano i loro sguardi nemmeno per un istante. Per questo vi dicevo che il dietro le quinte sembra davvero un programma a sé” ha concluso. “Se le telecamere riprendessero tutto ne vedreste davvero delle belle” ha aggiunto, svelando nuovi ed interessanti retroscena su quello che accade prima che la diretta di Alfonso Signorini abbia inizio.

Insomma, dopo le dichiarazioni di Gabriele Parpiglia, sembra davvero chiaro come il sole, che Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci non provino realmente una reale stima l’una verso l’altra. Tutto le si può dire, quindi, tranne che non siano sincere e che si comportino in un determinato modo soltanto per fare show. Questo in un certo senso conferma anche che le dinamiche del gioco, per quanto siano dettate dagli autori che sfruttino ogni situazione possibile, c’è sempre una base di verità in quello che viene mostrato ai telespettatori durante la messa in onda del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Dopo le dichiarazioni di Gabriele Parpiglia a Casa, il pubblico della rete è curioso di vedere cosa accade dietro le quinta del GF Vip con i propri occhi, ma questo purtroppo non è assolutamente possibile, ma fortunatamente c’è chi ci racconta tutto quello che succede quanto l’obiettivo delle telecamere è a riposo o intento a riprendere qualcos’altro.