“Antonella Elia non ha avuto un tumore. Faccia un passo indietro e chieda scusa”: Benedicta Boccoli contro l’opinionista del Grande Fratello Vip.

Benedicta Boccoli, attrice e showgirl italiana, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, si scaglia contro Antonella Elia smentendo la malattia dell’opinionidta del Grande Fratello Vip 2020.

Nel corso della puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini l’11 gennaio, durante un confronto con Samantha De Grenet, Antonella Elia ha confessato di aver avuto un tumore.Dopo aver avuto un durissimo scontro con la Elia, Samantha De Grenet ha parlato della sua malattia con Stefania Orlando.

L’argomento è stato poi affrontato in diretta con la confessione della Elia che ha spiegato di conoscere bene la malattia. Secondo quanto sostiene Benedicta Boccoli, però, non sarebbe così.

Antonella Elia e il tumore: le parole di Benedicta Boccoli

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia si è lasciata andare ad una dolorosa confessione che ha spiazzato il pubblico del reality show.

“Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Mai avrei potuto farlo perché l’ho vissuto in prima persona, ma non l’ho mai detto a nessuno. So di cosa parli. Come ti è venuta in mente una cosa del genere? Non mi permetterei mai di deridere il dolore, l’ho provato sulla mia pelle anche se non l’ho mai detto prima”, ha detto la Elia.

Le parole della Elia sono state ascoltate anche da Benedicta Boccoli che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha però smentito la lotta contro il tumore della Elia.

“Ciao Antonella, ti ho vista in tv al Grande Fratello e stavi discutendo con la De Grenet. Non entro in merito alla discussione, ma entro in merito al fatto che hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radioterapia e non stai facendo una cura ormonale come sta facendo Samantha e come sto facendo io. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene.

Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questa malattia credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che penso tu abbia. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”.

Antonella Elia replicherà alle parole di Benedicat Boccoli?