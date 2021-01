Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci finiscono in tribunale? Parla l’avvocato

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci finiranno in tribunale dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip? Marcello, l’avvocato di entrambe, ha fatto chiarezza.

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci avevano iniziato l’esperienza al GF Vip nel migliore dei modi. Fin quando Alfonso Signorini non ha riportato a galla qualche antico dissapore, da quel momento tra le due è calato il gelo e sono nate numerose incomprensioni. L’amicizia speciale della bella modella persiana con Pierpaolo Pretelli, tra l’altro, purtroppo non ha aiutato la situazione. Tant’è che le due hanno finito con il litigare numerose volte e durante l’ultimo confronto in puntata l’ex di Briatore ha rivelato di aver inviato del materiale video in cui la Salemi la denigrava al suo avvocato, Marcello.

Giulia, che con la Gregoraci condivide anche lo stesso avvocato, ha subito pensato di essere stata diffidata e ha chiesto maggiori spiegazioni, ma lei ha completamente glissato il tutto, affermando che lei si è espressa in maniera dura nei suoi confronti anche se quest’ultima non ricorda tali commenti che sembrerebbero essere stati ripresi dall’occhio vigile delle telecamere di canale 5.

Sul web, così come alla Salemi che ha smesso di parlare di Elisabetta, è venuto il dubbio: le due dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini, finiranno in tribunale? A fare chiarezza su questa vicenda ci ha pensato proprio Marcello, l’avvocato, che ai microfoni di Fanpage ha fatto chiarezza in merito al gossip che vedrebbe Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi in tribunale.

Marcello, l’avvocato di Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, fa chiarezza

Marcello ha subito fatto chiarezza, rivelando che Elisabetta Gregoraci non ha diffidato Giulia Salemi, ma semplicemente gli avrebbe inviato del materiale da far visionare all’altra sua cliente per farle comprendere che qualche parola di troppo sul suo conto l’avrebbe detta e come dopo che lei ha abbandonato, per sua spontanea volontà, la casa più spiata d’Italia.

“Non è successo nulla. Elisabetta sa benissimo che oltre ad essere il suo avvocato, sono anche quello di Giulia da molti anni ormai, così come sono il suo” ha dichiarato. “Io e la Gregoraci ci conosciamo da 15 anni ormai ed è una persona, vi assicuro, estremamente sincera e corretta” ha proseguito. “Come ha detti durante il loro confronto in diretta su canale 5, le ha dato fastidio che Giulia abbia parlato un po’ troppo spesso della sua persona e a volte ha trovato il tutto un po’ offensivo“ ha chiarito. “Le ha detto che ha girato tutto a me perché, essendo l’avvocato di entrambe, posso darle degli avvertimenti” ha aggiunto.

“Ci tengo a chiarire che Elisabetta voleva soltanto far capire a Giulia che una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, le avrei mostrato le cose che lei non avrebbe dovuto dire” ha poi spiegato l’avvocato di Giulia, che ha avuto un momento di riflessione con Pierpaolo Pretelli. “Certo, qualora Elisabetta scegliesse di andare per vie legali, sanno bene che non potrei rappresentarle io ma sono sicuro che tutto questo non accadrà“ ci ha tenuto a chiarire il legale.

“Giulia è convinta di essere stata diffidata perché ha semplicemente sentito il mio nome, quindi ha collegato il tutto all’aspetto legale della faccenda” ha poi ripreso il discorso. “Tant’è che sono convinto” ha poi fatto notare sulla scelta della bella modella persiana di non nominare più la Gregoraci. “Che non ne stia più parlando soltanto per rispettare la volontà di Elisabetta e per questo motivo che ha smesso di menzionare il suo nome” ha aggiunto. “Al di là tutto, Giulia è una ragazza molto spontanea e il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia è frutto del suo essere vera e sincera e di nient’altro” ha concluso, mettendo a tacere chi ritiene che si sia avvicinato a Pierpaolo soltanto per avere un maggiore spazio all’interno delle dinamiche del programma, ma così sembrerebbe non essere.

Alfonso propone di allargare questo faccia a faccia: Elisabetta coglie quindi l’occasione per dire a Giulia qualcosa di molto diretto… #GFVIP pic.twitter.com/3IE8DZ5Ab0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

L’avvocato di Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto a fare chiarezza sulla questione, in quanto tra loro non ci sarebbe alcuna battaglia legale, come invece sospetta il popolo della rete, convinto che l’ex concorrente abbia agito per vie legali in modo tale che il suo nome non venga più pronunciato all’interno della casa del GF Vip. Per questo motivo Marcello D’Onofrio ha spiegato che le cose non stanno assolutamente come hanno dedotto dal loro confronto in diretta lunedì scorso su canale 5.