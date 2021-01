Pierpaolo Pretelli fa dietrofront: la dura reazione di Giulia Salemi. Poi il colpo di scena

Pierpaolo Pretelli fa dietrofront con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Lei perde la pazienza, poi arriva il colpo di scena.

Scoppia la crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo le dichiarazioni della famiglia che gli hanno lasciato l’amaro in bocca, Pierpaolo avrebbe avuto un colloquio con la psicologa del Grande Fratello Vip 2020 facendosi assalire da mille dubbi.

Pierpaolo, infatti, ha cominciato a riflettere sulla storia con Giulia con la quale ha poi cercato un chiarimento. In sauna, Giulia e Pierpaolo hanno parlato apertamente del sentimento che li ha travolti, ma soprattutto dei dubbi dell’ex velino che ha ammesso di temere di aver corso troppo con lei. Le parole di Pretelli hanno spiazzato Giulia che si è prima mostrata infastidita e ha poi ribadito i propri sentimenti nei suoi confronti.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi: dubbi dell’ex velino al Grande Fratello Vip dopo le dichiarazioni della famiglia

Dopo essersi scagliato contro la propria famiglia difendendo la scelta d’iniziare una storia con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, in seguito ad un lungo confessionale, ha manifestato a Giulia i propri dubbi sulla loro storia.

“C’è qualcuno che dice che sono stato troppo veloce con te. Secondo te il mio è stato solo un gesto d’istinto?”, ha chiesto Pierpaolo a Giulia e lei ha risposto – “Non è stato così istintivo, è stato graduale, solo io e te ce ne siamo accorti”.

Dopo dei lunghi sospiri, Pierpaolo ha fatto un passo indietro spiazzando la Salemi. “Credo che avremmo dovuto aspettare ancora un po’, anche per dar modo agli altri o alla mia famiglia di capire la mia scelta”, ha ammesso l’ex velino.

La reazione di Giulia non si è fatta attendere che, infastidita dai dubbi di Pierpaolo, si è detta pronta a farsi da parte. “Io invece credo che è andata come doveva andare, secondo te io non sono certa di chi ho di fronte? Per quanto mi riguarda sono molto serena, se non ti basta, me ne farò una ragione. Se mi fai queste domande però mi metti dei dubbi”.

La reazione dura e infastidita di Giulia ha così spinto Pierpaolo a correggere il tiro. “Io ti avrei baciato pure prima, ma ho voluto aspettare, io non sto mettendo dubbio quello che ho dentro, quello è chiaro. Però non capisco perchè fuori non arriva ciò che sento”, ha aggiunto l’ex velino e Giulia, sempre più nervosa, ha ribadito la volontà di non voler forzare nessuno.

Dopo dei momenti di tensione, i due sono poi riusciti a ritrovarsi scambiandosi qualche sguardo dolce e qualche bacio. In seguito al confronto con la Salemi, poi, Pierpaolo, parlando con Stefania Orlando, ha aggiunto:

“Non ho dubbi, ma non capisco perchè fuori non percepiscono che c’è qualcosa di bello, mi sembra così naturale e palese. Mi dispiace che i miei genitori siano aggrappati ad un sogno che in realtà non ‘c’è mai stato. Con Elisabetta è finita molto prima che lei andasse via. Ora sono me stesso, e ora mi sento accettato da Giulia”.

Dopo lo sfogo di Pierpaolo, la sua famiglia accetterà la sua decisione di avere una storia con la Salemi?