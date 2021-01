Pierpaolo Pretelli si scaglia contro la famiglia dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020: “Mi vergogno per quello che hanno detto”.

Pierpaolo Pretelli si scaglia contro la famiglia dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020. Deluso dalle parole del fratello Giulio, l’ex velina non ha nascosto la propria delusione per le parole della propria famiglia che ha dimostrato di nutrire una forte simpatia per Elisabetta Gregoraci.

La storia d’amore appena nata tra Pierpaolo e Giulia Salemi ha spinto la famiglia a commentare le vicende sentimentali del figlio e le parole che ha sentito in diretta non sono affatto piaciute a Pierpaolo.

Pierparolo Pretelli deluso dalla famiglia: “Non sto bene adesso”

E’ un Pierpaolo Pretelli deluso e amareggiato quello che, durante la notte, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si è lasciato andare ad uno sfogo contro la famiglia. L’ex velino è rimasto spiazzato dalle parole del fratello Giulio che, in un’intervista, ha ammesso una preferenza per Elisabetta.

Pretelli che, nella casa sta vivendo una passione con Giulia Salemi, non nasconde la propria delusione ammettendo che si sarebbe aspettato l’appoggio della famiglia. “Mi vergogno per quello che hanno fatto. Ma che ca**o hanno combinato? Come cavolo gli è venuta in mente questa cosa? Per me è pure follia…”, ha ammesso durante un confronto con Giulia Salemi che, a sua volta, si è sfogata con Adua Del Vesco sull’accaduto.

“Ho detto loro ‘non esponetevi, non vi intromettete nelle cose mie’. Non hanno rispettato il patto che avevamo fatto…Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te e chiunque io voglio al mio fianco…”, ha aggiunto Pierpaolo.



Pretelli, poi, si lascia andare anche ad uno sfogo sul fratello che, essendo più giovane, avrebbe dovuto capirlo: “Mio fratello non avrebbe dovuto fare tutto questo. Mi chiedo solo perché l’ha fatto?! Da lui non me l’aspettavo, non sto bene adesso…”.

Profondamente deluso, Pierpaolo ha concluso così il suo sfogo: “Questo è il secondo imbarazzo del 2021, prima mia madre e adesso mio fratello, non ci voglio nemmeno pensare… Non accetto questa cosa, non ce la faccio. Non gli permetto nemmeno d’intromettersi nel mio ruolo da genitore”, ha concluso Pierpaolo che non ha alcuna intenzione di rinunciare a Giulia.