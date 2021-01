Giulia Salemi piange per la famiglia di Pierpaolo: “Sono in difficoltà”

Giulia Salemi piange per le parole della famiglia di Pierpaolo Pretelli. Amaro sfogo durante la notte al Grande Fratello Vip.

Le parole della famiglia di Pierpaolo Pretelli hanno colpito Giulia Salemi che, dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020 con Alfonso Signorini, si è lasciata andare alle lacrime tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. Prima ancora, la Salemi si era sfogata con l’amica Adua Del Vesco confessando di essere totalmente in difficoltà.

Durante la puntata del reality show trasmessa l’11 gennaio, Alfonso Signorini ha mostrato a Pierpaolo e a Giulia le parole che il fratello Giulio ha rilasciato in un’intervista che hanno lasciato interdetto Pierpaolo, ma anche la stessa Giulia.

Giulia Salemi, amaro sfogo nella notte per le parole della famiglia di Pierpaolo Pretelli

In un’intervista rilasciata a Fanpage e che Alfonso Signorini ha mostrato in diretta al Grande Fratello Vip durante l’ultima puntata, Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, ha lasciato intendere come in famiglia ci fosse una preferenza per Elisabetta Gregoraci.

“Io per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano”.

Parole che hanno ferito la Salemi la quale, dopo aver mostrato il sorriso con Alfosno Signorini, è crollata durante la notte. Subito dopo la fine della puntata, in camera da letto con Adua Del Vesco, ha ammesso di essere totalmente in difficioltà e di non riuscire a capire il motivo per il quale pare non avere il sostegno della famiglia di Pierpaolo.

“Io sono in difficoltà ma per lui [Pierpaolo, ndr], sono in difficoltà nei suoi confronti, perché non so cosa dirgli. A me dispiace per lui. Non voglio che lui si metta contro la famiglia, perché la famiglia è al primo posto sempre. A parti inverse io sarei in difficoltà, se mio papà nella lettera avesse scritto cose brutte su Pierpaolo io avrei sofferto. Hanno detto che io avrei detto a Pierpaolo che fuori Elisabetta aveva un altro, ma quando mai è successo? Sarebbe da squalifica, non l’ho mai detto”.