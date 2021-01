Perché comprare i sughi già pronti da tenere in frigo o nel congelatore quando possiamo prepaarrli noi? Ecco alcune idee di sughi pronti da congelare

Quando preparate un condimento per la pasta, fatene sempre un po’ di più e congelatelo. Se ben conservati durano almeno 2-3 mesi e sono la soluzione più pratica per quando abbiamo fretta oppure ospiti a tavola. I sughi da congelare sono una risorsa preziosa e oggi ve ne sveliamo almeno cinque semplicissimi da cucinare, pronti in 10 minuti.

Sono tutte ricette facilissime da preparare ma anche molto pratiche, sie per gli onnivori che per i vegetariani, da tirare fuori all’occorrenza quando c’è bisogno. Un unico consiglio, prima di passare alle preparazioni: ricordatevi sempre di farli raffreddare bene prima di metterli nel contenitore da freezer. Servirà ad evitare l’eventuale contaminazione da batteri.E adesso passiamo alle ricette vere e proprie, partendo dalle verdure.

Tutti i sughi che possiamo congelare

Sugo di melanzane e olive

Il condimento perfetto per una pasta al volo, anche fredda. Prendete due melanzane, lavatele e pelatele, poi tagliatele a cubetti. In una padella versate, 2-3 cucchiai di olio extravergine, aggiungete una cipolla affettata finemente e lasciatela dorare. Poi aggiungete i cubetti di melanzane, fate cuocere 10 minuti prima di unire anche la salsa di pomodoro (sulla quantità valutate voi). Salate senza esagerare, perché in ultimo dovete aggiungere anche le olive tagliate a rondelle. Il condimento ideale per ogni tipo di pasta.

Sugo di peperoni

Tagliate due o tre peperoni a striscioline e una ventina di pomodorini e metteteli rosolare insieme alla cipolla dopo averla fatta ammorbidire in olio extra vergine di oliva. Aggiungete salsa di pomodoro e basilico secondo i gusti, portate a cottura e quando è freddo, congelate.

Sughi di pesce e di carne da congelare

Sugo con tonno e prezzemolo

Un altro sugo veloce da congelare, questa volta con il pesce protagonista, è quello con tonno (oppure sgombro) e prezzemolo per un pasto leggero e nutriente. Fate rosolare uno spicchio di aglio, aggiungete poi il tonno o lo sgombro in lattina spezzettato e lasciatelo sfumare con un po’ di vino bianco. Aggiungete 7-8 pomodorini che daranno colore e unite il prezzemolo tritato portando a cottura.

Sugo con salsiccia e broccoli

Classico della cucina italiana, soprattutto d’inverno. Ma in realtà possiamo averlo disponibile anche in altre stagioni se ci portiamo avanti con il lavoro. Lavate i broccoli, divideteli in cimette e metteteli ad ammorbidire in acqua bollente salata. In una padella cuocete la salsiccia spezzata con le mani insieme ad un filo d’olio extra vergine di oliva e poi fare insaporire i broccoli insieme alla salsiccia con uno spicchio di aglio. Potete congelarlo così, oppure frullarlo per fare una cremina.