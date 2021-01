By

Se stai cercando di perdere peso, c’è un tipo di burro che può aiutarti in tal senso. Si chiama ghee e ne basta un cucchiaino al giorno.

Dopo il periodo delle feste, tornare al proprio peso forma è il desiderio di tutti. Mettersi a dieta, però, non è sempre semplice, motivo per cui ogni aiuto dall’esterno è sempre più che positivo.

In tal senso esiste un burro che può fare la differenza riuscendo a far perdere peso con maggior semplicità e, perché no, persino con gusto. Si tratta del burro ghee, una lavorazione tipicamente indiana che rende il burro speciale e ricco di proprietà benefiche che vale davvero la pena conoscere.

Burro ghee: un cucchiaino al giorno aiuta a dimagrire

Pensare di dimagrire con il burro può risultare difficile. Se si tratta di ghee, però, le cose cambiano. Questo prodotto, infatti, non è propriamente un comune burro ma una sorta di burro chiarificato secondo un’antica tradizione Ayurvedica. Una tradizione che comprende un tipo di lavorazione che rende il burro in grado di disintossicare l’organismo e di aiutarlo (tra le altre cose), anche nella perdita di peso.

Noto anche come “oro liquido” il ghee rappresenta un vero toccasana per l’organismo nonché un valido aiuto nella perdita di peso. Se se ne assume un cucchiaino al mattino e a digiuno, infatti, si promuove la disintossicazione dell’organismo che sarà così più propenso a lavorare al meglio.

Ovviamente, anche il ghee è un burro e si può dire che i suoi valori nutrizionali siano addirittura superiori. Sebbene ricco di grassi buoni è quindi un alimento da consumare con moderazione. Andare oltre il cucchiaino suggerito potrebbe infatti portare ad un effetto diverso, facendo ingrassare. Come sempre, quindi, la moderazione è la strada migliore per raggiungere obiettivi sicuri ed in grado di durare nel tempo.

Le proprietà benefiche del burro ghee

Ora che abbiamo visto perché il ghee aiuta a perdere peso, scopriamo quali sono le altre proprietà che lo rendono un alimento da inserire nella propria alimentazione.

Disinfiamma l’intestino

Rafforza il sistema immunitario

È ricco di antiossidanti e combatte i radicali liberi

Fa bene al cuore

Migliora il sistema connettivo

Rende la mente più lucida e attiva

Fa bene agli occhi

Depura il fegato

Aiuta ad eliminare le scorie

Attenzione. Per ottenere i benefici sopra indicati è indispensabile che il ghee sia prodotto secondo il metodo ayurvedico. Un semplice burro chiarificato non porterebbe infatti gli stessi vantaggi.

Bisogna quindi prestare attenzione alla qualità di ghee che si acquista e ricordare che anche se costa molto più del burro ha numerosi vantaggi. Inoltre se impiegato nella preparazione di dolci ne serve un quantitativo inferiore (di circa il 20%) che lo porta a durare di più. Insomma, di motivi per scegliere il ghee che ne sono davvero tanti e non solo legati alla perdita di peso.