GF Vip: Mahmood ci prova con Tommaso Zorzi? Lui pensa di sì – VIDEO

Mahmood ha inviato un aereo a Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip? L’influencer è convinto che possa essere stato lui e a Stefania Orlando ha spiegato il perché.

Mahmood è tornato nella casa del GF Vip e no, se state pensando abbia fatto il suo ingresso nel ruolo di concorrente o di ospite speciale, ma attraverso confidenze e messaggi fatti recapitare con gli aerei ai vipponi di Alfonso Signorini. Che cosa è successo?

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi ha ricevuto un messaggio da parte di uno conosciuto, che lo invitava a prendere un caffè insieme, ma sottolineando che voleva prenderlo con Tommy e non con TZ. Letta così sembrerebbe che l’anonimo corteggiatore gli abbia chiesto di uscire con Tommaso, la persona, e non con Zorzi, il personaggio che da mesi ormai intrattiene il pubblico del piccolo schermo, nonostante di recente abbia avuto un crollo nella Casa.

Dopo aver letto il messaggio, il concorrente è rimasto piuttosto colpito e visto che non è la prima volta che riceve messaggi del genere ha iniziato a pensare chi mai potesse essere e tra un ragionamento e l’altro è arrivato ad una possibile concludere: il mittente potrebbe essere il cantante di Soldi.

Mahmood ha inviato un aereo a Tommaso Zorzi al GF Vip? Ecco per quale motivo lui è convinto di sì.

Tommaso Zorzi ha ricevuto un aereo da Mahmood? Il sospetto

Tommaso Zorzi, manco a farlo apposta, durante l’inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip aveva confidato a Stefania Orlando di aver ricevuto per sbaglio, attraverso l’errore di un suo contatto in comune, il numero di Mahmood.

L’influencer, che aveva bisogno del contatto di un’altra persona, non si è perso d’animo e ha approfittato del caso, come se fosse un segno del destino, per chiedere al cantante, che non molto tempo fa ha ricevuto alcune critiche dal web, per chiedergli di prendere un caffè insieme. Tommaso, però, si è firmato con TZ proprio come recitava il messaggio che gli è stato recapitato questa mattina. Per questo motivo ha confidato alla sua fedele compagna di viaggio di pensare che possa essere lui il corteggiatore segreto.

Stefania Orlando non ha escluso possa essere lui, in quanto effettivamente appare come una strana coincidenza che si sia firmato proprio con le sigle, che indicano il nome e il cognome, dell’influencer che aveva utilizzato per quel messaggio a cui mai aveva ricevuto una risposta. Tommaso, che aveva fatto questa confidenza nella casa, ritiene che probabilmente la notizia sia stata ripresa dai media e che il cantante, venuto a conoscenza del tutto, abbia deciso di dargli un’opportunità e di prendersi quel famoso caffè insieme.

Tommaso è convinto che Mahmood gli abbia mandato un aereo firmandosi unknown e lo dice a Stefania #GFVIP pic.twitter.com/5FAGm3vQse — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 16, 2021

Mahmood ci ha provato con Tommaso Zorzi? Ovviamente dal cantante non è arrivata nessuna conferma o smentita, ma i fan sperano che tutto questo possa essere reale, in quanto amerebbero vedere i loro beniamini insieme.