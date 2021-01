Nuovo crollo al GF Vip, Tommaso Zorzi sbotta: “Non possono comportarsi così!”

Al GF Vip, Tommaso Zorzi ha avuto un nuovo crollo nello scoprire che il reality non terminerà agli inizi di febbraio. I fan sono subito corsi in suo soccorso.

Il GF Vip sta mettendo a dura prova i suoi concorrenti. Il programma, infatti, in un primo momento sarebbe dovuto terminare agli inizi di dicembre, ma la produzione, a causa degli ottimi ascolti, ha deciso di prolungarlo per altri due mesi, facendo terminare il programma agli inizi di febbraio. La maggior parte dei concorrenti ha accettato il prolungamento, mentre c’è chi come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno scelto di terminare il loro percorso.

Dopo qualche tempo, però, è arrivata un’ulteriore conferma che il programma di Alfonso Signorini non finirà ai primi di febbraio ma alla fine del mese. Almeno per il momento però i concorrenti non sono a conoscenza di questa notizia, ma Tommaso Zorzi ha iniziato ad intuire qualcosa e parlando con Samantha De Grenet si è accorto che probabilmente lei fosse a conoscenza di qualcosa, ma la showgirl ha fatto finta di non sapere nulla così lui, che di recente ha svelato perché non sopporta Mario Ermito, ha scelto di andare in confessionale e di parlarne direttamente con gli autori.

Loro però hanno finto di non sapere la risposta facendo avere a Tommaso Zorzi un nuovo crollo, in quanto la stanchezza psicologica inizia a farsi sentire visto che sono rinchiusi nella casa da 4 mesi, ma i suoi fan sono subito intervenuti in suo soccorso.

Tommaso Zorzi scopre la verità sul GF Vip: i fan intervengono

Tommaso Zorzi, dopo aver parlato con gli autori del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare ad un lungo sfogo con i suoi compagni di viaggio, insospettendosi ancora di più sulla reale data della finale, che non sarà agli inizi di febbraio ma verso la fine del mese. Una bella batosta per tutti i concorrenti, visto che la stanchezza inizia a farsi sentire, visto che hanno pochissimi contatti con il mondo esterno, se non quelli organizzati dagli autori nei momenti speciali e non vedono l’ora di poter tornare alla loro vita di sempre.

“Sono entrato in confessionale e gli ho spiegato che avevo l’ansia per questa cosa e loro mi hanno risposto che non lo sapevano” ha spiegato l’influencer, che di recente è stato criticato da Mario Ermito. “Ma dai, non possono comportarsi così, ma è una risposta da dare?” ha chiesto in maniera retorica. “Non puoi tenere chiuse le persone qui senza dirlo quando finisce” ha concluso.

I suoi fan, notando il malumore del loro beniamino, che come anticipato inizia a sentire la pressione di quest’esperienza, sono subito corsi in suo soccorso iniziando una vera e propria protesta su Twitter, facendo andare nei trend il tag #NOALPROLUNGAMENTODELGF. In modo tale da mostrargli tutto il loro supporto ed evitando, qualora la loro voce venga ascoltata, che abbia nuovi crolli.

La produzione accoglierà il loro appello? Staremo a vedere come decideranno di agire, visto che non è la prima volta che i fan di Tommaso Zorzi si scagliano contro la produzione.