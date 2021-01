I cibi da evitare in caso di reflusso gastroesofageo

In caso di reflusso gastroesofageo è necessario prestare attenzione per evitare di incrementare il fastidio. Scopriamo gli alimenti da evitare.

Il reflusso gastroesofageo è un disturbo che può interessare diverse persone, talvolta è legato ad una fase transitoria, altre volte no. Si verifica quando i succhi gastrici che si trovano nello stomaco risalgono attraverso l’esofago, determinando un bruciore in gola. Riguarda tantissime persone ma la fascia di età maggiormente colpita va dai 30 ai 50 anni, ma può interessare anche donne gravide o bambini piccoli.

Non si deve mai sottovalutare il problema, sicuramente sarà il medico che dopo una visita accurata saprà indicarvi come intervenire, perchè talvolta il reflusso è associato a fenomeni come tachicardia, forte dolore al petto. Quindi se non si tratta di un episodio a se non esitate a contattare il medico. In caso di reflusso gastrico è necessario porre attenzione a ciò che si consuma abitualmente a tavola, perchè alcuni alimenti potrebbero intensificare il disturbo, scopriamo quali.

Reflusso gastroesofageo alimenti da evitare

Il reflusso gastrico può interessare tutto, ma talvolta potrebbe diventare una situazione cronica se non si presta la giusta attenzione a tavola. Nei soggetti obesi o in sovrappeso, potrebbe aumentare il problema. Come ben tutti sanno l’alimentazione svolge un ruolo importantissimo perchè apporta nutrienti essenziali di cui il nostro organismo e la pelle ha bisogno.

Più si varia con la dieta e si pone attenzione a come si cucinano gli alimenti meglio è. Non esiste una lista precisa o una regola ferrea, ma sicuramente alcuni alimenti possono incrementare il problema, quindi sarebbe davvero importante porre attenzione a ciò che si consuma a tavola in particolar modo in caso i reflusso gastroesofageo. Il medico sicuramente sarà in grado di darvi qualche indicazione a riguardo.

-Evitare cibi acidi: tutti gli alimenti che contengono acidi come i pomodori, gli agrumi, l’aceto sono da evitare assolutamente, perchè favoriscono il reflusso verso l’alto del materiale gastrico.

-Cibi speziati e fritti: per un semplice motivo si dovrebbero evitare perchè sono difficili da digerire. Inoltre i piatti troppo speziati fanno aumentare l’acidità. Quindi più è “pulito e semplice” la pietanza meglio è.

-Bevande gassate e zuccherate: si sa che non bisognerebbe esagerare, ma in caso di reflusso potrebbero far aumentare l’aria presente nella sacca gastrica. I gas potrebbero favorire la risalita verso l’alto degli acidi. Le bevande gassate non andrebbero consumate regolarmente.

-Salse e condimenti: che talvolta contengono sostanze acide che possono dar fastidio.

-Alimenti che prevedono una cottura lunga: bolliti, ragù e stracotti, si sa che richiedono più tempo per essere digeriti quindi bisogna evitare.

Evitate inoltre bevande alcoliche, tè, cioccolato, quindi i cibi da prediligere sono:

verdure

frutta

cereali

acqua

pesce e carne magri

latte e yogurt magri

Consigli

Come già anticipato non va sottovalutato mai il reflusso, è importante riferire al proprio medico quali sono i disturbi. In questo modo con una visita specialistica e accurata saprà darvi informazioni a riguardo e soprattutto potrà consigliarvi un’alimentazione mirata da seguire.

Ma noi vi diamo qualche piccolo consiglio su come comportarsi in caso di reflusso gastroesofageo.

Evitare di mangiare troppo

Masticare bene il cibo

Mangiare spesso ma non pietanza abbondante

Consumare alimenti leggeri che si digeriscono facilmente

Evitare alimenti troppo caldi o troppo freddi

Non bere troppo durante i pasti

Quindi ponete attenzione a cosa decidete di consumare in caso di reflusso.